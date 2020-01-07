Isparta’da yoğun kar yağışı altında sokak hayvanlarını besleme operasyonu

Isparta’da kar yağışının yoğunlaşması sonrasında harekete geçen Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sokak hayvanlarına yönelik il genelinde besleme çalışması yaptı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda bir araya gelerek, harekete geçen belediye ekipleri, Veteriner İşleri Müdürü Fatih Demirbağ koordinasyonunda şehir merkezi ile yakın köylerde kar dolayısıyla sokak hayvanlarına yönelik aç kalmamaları için besleme çalışması gerçekleştirdi.

Isparta Belediyesi ekipleri, gündüz olduğu gibi gece saatlerinde de sırtlandıkları mama çuvalları ile sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgeler ile birlikte şehrin tüm mahallelerinde ve yakın köylerde besleme çalışması gerçekleştirdi.

Yağış dolayısıyla ağaç diplerine, yağış almayan diğer noktalara mama kaplarıyla birlikte gelen ekipler besleme çalışmalarını gün boyunca sürdürdü.

Ekiplerin besleme yaptıkları sırada yanlarına gelen sokak hayvanlarının karınlarının doyduğu anlar da kameralara yansırken, görenlere duygu dolu anlar yaşattı.

