Isparta'da yük treni kamyona çarptı: 1 yaralı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'nın Gönen ilçesinde, yük treni ve kamyonun çarpıştığı kazada, bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Gölbaşı köyünde meydana geldi. Afyonkarahisar istikametine seyir halindeki yük treni, raylardan karşı yöne geçmeye çalışan Alaaddin E.'nin kullandığı kamyona çarptı. Kamyonun sürüklenerek yola savrulduğu kazada, Alaaddin E. yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı, ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Alaaddin E.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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