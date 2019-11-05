Isparta’da zehir tacirlerine geçit yok, 30 günde 100 şüpheli yakalandı

Isparta’da narkotik polisleri tarafından, zehir tacirleri ve madde bağımlılarına yönelik Ekim ayı boyunca yapılan operasyonlarda yakalanan 100 zanlıdan 12’si tutuklandı. Polisin yakaladığı şahıslarla birlikte ayrıca farklı çeşit ve miktarlarda uyuşturucu madde ve kullanım aparatları da ele geçirildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün, kentte uyuşturucu ticareti, kullanımının önlenmesine yönelik 1- 31 Ekim 2019 tarihleri arasında yaptığı operasyonlarda toplam 100 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslarla birlikte ayrıca, 748 adet ekstasy hap, 99,97 gram metamfetamin, 88 adet sentetik ecza, 28,88 gram eroin, 19,77 gram esrar, 1,23 gram sentetik kannobinoid (bonzai), 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 44 adet dolu fişek, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan çok sayıda aparat ele geçirildi.

12 şüpheli tutuklandı

Yakalanan şüpheliler hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ ve ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak’ suçlarından işlem yapıldığı, şüphelilerden 12’sinin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı bildirildi.