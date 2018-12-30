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Isparta'da zincirleme kaza: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.12.2018 16:06 | Son Güncelleme

ISPARTA'da TIR, kamyon ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada, 2'si ağır, 5 kişi yaralandı.

Isparta'da zincirleme kaza: 5 yaralı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da TIR, kamyon ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada, 2'si ağır, 5 kişi yaralandı.
​Kaza, saat 11.00 sıralarında Isparta- Antalya karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücülerin kimliği tespit edilemeyen 32 FL 140 plakalı TIR ile karşı yönden gelen 32 E 4213 plakalı kamyon kafa kafaya çarpıştı. 32 PA 693 plakalı hafif ticari araç da kamyona arkadan çarptı. Kazada, 2'si ağır, 5 kişi yaralandı. Diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ahmet Özyıldız ve Osman Ali Demirekin Isparta Şehir Hastanesi'ne, ismi öğrenilemeyen 3 yaralı da kentteki başka hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Isparta- Antalya karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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