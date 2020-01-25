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Isparta’da zincirleme kaza: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 04:27 | Son Güncelleme

Isparta’da 3 otomobilin dört yollu kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Isparta’da 3 otomobilin dört yollu kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından ortalık adeta savaş alanına döndü.
Kaza, bugün saat 02.15 sıralarında İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre, Özkanlar Kavşağı istikametinden otogar yönüne seyreden Berkant A. idaresindeki 32 FB 850 plakalı otomobil ile 109.Cadde’den İstanbul Caddesi’ne çıkan Ali Ö. yönetimindeki 32 GE 943 plakalı otomobil ile 154.Cadde üzerinde bekleme yaptığı öğrenilen Hüseyin G. yönetimindeki 32 ABC 977 plakalı otomobilin kavşakta çarpışması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.
Feci kazada, sürücüler Berkant A. ve Ali Ö. ile yolcular Başak B. - Hasan E. - Mehmet S. ve Gonca A olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.
Feci kazada otomobiller hurdaya dönerken, bekleme yapan aracın sürücüsü kazada yara almadan kurtuldu.
Durumun haber verilmesiyle birlikte kaza mahalline 112 Acil Servis, İtfaiye ve Polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.
Öte yandan Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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