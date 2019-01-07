Isparta'da zincirleme kazada 2'si polis 3 kişi yaralandı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da kar yağışı nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 2'si polis memuru 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Isparta- Afyonkarahisar karayolunda sabah meydana gelen olayda, sürücülerinin kimliği belirtilmeyen seyir halindeki otomobille otobüs kar yağışının etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yolda savruldu. Arkadan gelen 4 araç da kaza yapmamak için manevra yapınca 6 araç birbirine girdi. Kazanın şiddetiyle bazı araçlar şarampole savruldu. Araçlarda bulunan 1 kişinin yaralandığı olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kaza mahalline gelen polis ekipleri ise inceleme yaptığı sırada arkadan gelen otomobil de duran ekip otosuna çarptı. Bu sırada ekip otosunun önünde duran 2 polis memuru çarpmanın etkisiyle hafif yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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