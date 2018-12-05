HABER

Isparta'daki büst hırsızlığı şüphelilerinden 2'si yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.12.2018 13:29 | Son Güncelleme

ISPARTA'da, '26 Şubat Hocalı ve Şehitler Parkı'ndaki 10 Türk büyüğünün bronz büstlerinden 9'unu çaldığı belirlenen 3 şüpheliden biri kadın, 2'si yakalandı.

Isparta'daki büst hırsızlığı şüphelilerinden 2'si yakalandı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da, '26 Şubat Hocalı ve Şehitler Parkı'ndaki 10 Türk büyüğünün bronz büstlerinden 9'unu çaldığı belirlenen 3 şüpheliden biri kadın, 2'si yakalandı. Şüphelilerin büstleri Antalya'ya götürüp sattığı tespit edildi.
Isparta Belediyesi tarafından Birinci Dünya Savaşı'ndaki Çanakkale, Kafkas, Filistin ve Irak cepheleri ile Kıbrıs Barış Harekâtı ve terörle mücadele sırasında şehit düşen Ispartalı 1250 şehit için 2013 yılında Demirköprü mevkisine yapılan '26 Şubat Hocalı ve Şehitler Parkı'nda, 'Isparta'nın Yetiştirdiği Büyüklerimiz' adıyla yer alan, kentte doğup büyüyen 10 siyaset, sanat ve bilim insanının büstlerinden 9'u, geçen 10 Kasım gecesi kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Aynı alandaki Halil Ethem Eldem büstü ile parkın farklı bir noktasında bulunan Mustafa Kemal Atatürk ve 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in büstlerine ise dokunulmadı.
BÜSTLERİ ANTALYA'DA SATMIŞLAR
Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bronz büstlerin çalınmasının ardından şüphelilerin bulunmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu çalınan büstlerin Antalya'ya götürülerek satıldığı belirlendi. Hırsızlığı gerçekleştirenlerin 3 kişi olduğunu tespit eden polis, dün düzenlediği operasyonda, şüphelilerden S.K. (29) adlı kadını Doğancı Mahallesi'nde, Y.G.'yi (49) ise Keçeci Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K. adli kontrolle bırakılırken, Y.G. ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Olayla ilgili 1 şüphelinin daha arandığı belirtildi. Şüphelilerin Antalya'da sattığı büstleri bulabilmek için de polisin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Isparta'daki büst hırsızlığı şüphelilerinden 2'si yakalandıIsparta'daki büst hırsızlığı şüphelilerinden 2'si yakalandıIsparta'daki büst hırsızlığı şüphelilerinden 2'si yakalandıIsparta'daki büst hırsızlığı şüphelilerinden 2'si yakalandı

Canlı yayında dehşet: Adamlar sana dokundu mu?Canlı yayında dehşet: Adamlar sana dokundu mu?
Balıkesir'de jandarmadan kaçak tütün operasyonuBalıkesir'de jandarmadan kaçak tütün operasyonu
Telefonda eşinin mesajlarını yakaladı, dehşet saçtıTelefonda eşinin mesajlarını yakaladı, dehşet saçtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan deprem etkisi yaratan açıklama! Piyasaları alt üst etti!

Trump'tan deprem etkisi yaratan açıklama! Piyasaları alt üst etti!

Meğer hepsini planlamış! Asansörde şok görüntüler

Meğer hepsini planlamış! Asansörde şok görüntüler

Motorine zam geliyor! Fiyatlara yansıyacak mı?

Motorine zam geliyor! Fiyatlara yansıyacak mı?

Memet Ali Alabora hakkında yakalama kararı

Memet Ali Alabora hakkında yakalama kararı

Milyonları ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de bugün yayımlandı

Milyonları ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de bugün yayımlandı

Ayıyla dalga geçmenin bedelini ağır ödedi! Canlı adamı böyle yedi

Ayıyla dalga geçmenin bedelini ağır ödedi! Canlı adamı böyle yedi

İlginizi Çekebilir

İstanbul'dan havalanacak yolcu uçağının pilotundan şoke eden anons: Yayılmış durumdalar...

Pilot öyle bir anons yaptı ki... 'Yayılmış durumdalar'

Canlı yayında tecavüz itirafı! Stüdyo dondu kaldı

Canlı yayında tecavüz itirafı! Stüdyo dondu kaldı

Apart daireye fuhuş operasyonu! Böyle basıldılar

Apart daireye fuhuş operasyonu! Böyle basıldılar

Hafta sonu herkes Kartepe'ye akın etti

Herkes oraya akın etti: Doldu, taştı

Eşcinsel ilişki için gitti, hayatının şokunu yaşadı

Eşcinsel ilişki için gitti, hayatının şokunu yaşadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adıyaman'da 'çığlık sesi geliyor' ihbarı polis ekiplerini alarma geçirdi

'Bir kadının çığlık sesleri geliyor' diye polisi arayıp!

Kaza yapan adamın telefonunda eşinin mesajlarını yakaladı, dehşet saçtı! İşte karar

Telefonda eşinin mesajlarını yakaladı, dehşet saçtı

Tecavüz eden sevgilisini öldüren kadın hakkında flaş karar!

Tecavüz eden sevgilisini öldüren kadın hakkında flaş karar!

Savaşlarda kullanılan 'casus makineler' müzede

'Casus fotoğraf makineleri'nin serüveni bu müzede

Patrondan iğrenç istek! 'Cinsel organının fotoğrafını çek'

Patrondan iğrenç istek! 'Cinsel organının fotoğrafını çek'

Sıkıldığımızda zaman neden yavaş akar?

Sıkıldığımızda zaman neden yavaş akar?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.