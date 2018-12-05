HABER

Isparta'daki büst hırsızlığı şüphelilerinden 2'si yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.12.2018 17:05 | Son Güncelleme

ISPARTA'da, '26 Şubat Hocalı ve Şehitler Parkı'ndaki 10 Türk büyüğünün bronz büstlerinden 9'unu çaldığı belirlenen 3 şüpheliden biri kadın, 2'si yakalandı.

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da, '26 Şubat Hocalı ve Şehitler Parkı'ndaki 10 Türk büyüğünün bronz büstlerinden 9'unu çaldığı belirlenen 3 şüpheliden biri kadın, 2'si yakalandı. Şüphelilerin büstleri Antalya'ya götürüp sattığı tespit edildi.

Isparta Belediyesi tarafından Birinci Dünya Savaşı'ndaki Çanakkale, Kafkas, Filistin ve Irak cepheleri ile Kıbrıs Barış Harekâtı ve terörle mücadele sırasında şehit düşen Ispartalı 1250 şehit için 2013 yılında Demirköprü mevkisine yapılan '26 Şubat Hocalı ve Şehitler Parkı'nda, 'Isparta'nın Yetiştirdiği Büyüklerimiz' adıyla yer alan, kentte doğup büyüyen 10 siyaset, sanat ve bilim insanının büstlerinden 9'u, geçen 10 Kasım gecesi kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Aynı alandaki Halil Ethem Eldem büstü ile parkın farklı bir noktasında bulunan Mustafa Kemal Atatürk ve 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in büstlerine ise dokunulmadı.

BÜSTLERİ ANTALYA'DA SATMIŞLAR

Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bronz büstlerin çalınmasının ardından şüphelilerin bulunmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu çalınan büstlerin Antalya'ya götürülerek satıldığı belirlendi. Hırsızlığı gerçekleştirenlerin 3 kişi olduğunu tespit eden polis, dün düzenlediği operasyonda, şüphelilerden S.K. (29) adlı kadını Doğancı Mahallesi'nde, Y.G.'yi (49) ise Keçeci Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K. adli kontrolle bırakılırken, Y.G. ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Olayla ilgili 1 şüphelinin daha arandığı belirtildi. Şüphelilerin Antalya'da sattığı büstleri bulabilmek için de polisin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Canlı yayında dehşet: Adamlar sana dokundu mu?Canlı yayında dehşet: Adamlar sana dokundu mu?
Isparta'daki büst hırsızlığı şüphelilerinden 2'si yakalandı (2)Isparta'daki büst hırsızlığı şüphelilerinden 2'si yakalandı (2)
Bursa'da ilkokulda yangın paniği; yüzlerce öğrenci tahliye edildiBursa'da ilkokulda yangın paniği; yüzlerce öğrenci tahliye edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji'den fırtına uyarısı

İstanbul'da banka hesaplarından 1 milyon lira dolandıran çete çökertildi

İstanbul'da banka hesaplarından 1 milyon lira dolandıran çete çökertildi

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül ayrılıyor mu?

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül ayrılıyor mu?

"Para ve maliye politikasında sıkı duruşa devam edilecek"

"Para ve maliye politikasında sıkı duruşa devam edilecek"

Ayıyla dalga geçmenin bedelini ağır ödedi! Canlı adamı böyle yedi

Ayıyla dalga geçmenin bedelini ağır ödedi! Canlı adamı böyle yedi

Sarallar organize suç örgütüne operasyon!

Sarallar organize suç örgütüne operasyon!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Parkta dehşet! Eski sevgilisini bir erkekle yakalayınca...

Parkta dehşet! Eski sevgilisini bir erkekle yakalayınca...

Dolmuşta feci ölüm!

Dolmuşta feci ölüm!

İğrenç hareket! Yol ortasında pantolonunu çıkarıp...

İğrenç hareket! Yol ortasında pantolonunu çıkarıp...

Diyarbakır'da anne ile kızı apartman dairesinde bacaklarından vuruldu

Diyarbakır'da yaşandı! Anne ile kızı aynı anda...

Nasıl olur? Kocaeli'nde pembe renkli martı şaşkınlığı!

Nasıl olur? Kocaeli'nde pembe renkli martı şaşkınlığı!

Uçuş öncesi panik yaratan mesajdan aşk üçgeni çıktı!

Uçuş öncesi panik yaratan mesajdan aşk üçgeni çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.