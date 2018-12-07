Isparta'daki büst hırsızlığının son şüphelisi de tutuklandı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da, 26 Şubat Hocalı ve Şehitler Parkı'ndaki 10 Türk büyüğünün bronz büstlerinden 9'unu çaldığı belirlenen 3 şüpheliden firari Ramazan Yazgan da yakalanarak, tutuklandı.

Isparta Belediyesi'nin Birinci Dünya Savaşı'ndaki Çanakkale, Kafkas, Filistin ve Irak cepheleri ile Kıbrıs Barış Harekâtı ve terörle mücadele sırasında şehit olan Ispartalı 1250 şehit için 2013 yılında Demirköprü mevkisine yaptırdığı '26 Şubat Hocalı ve Şehitler Parkı'nda, 'Isparta'nın Yetiştirdiği Büyüklerimiz' adıyla yer alan, kentte doğup büyüyen 10 siyaset, sanat ve bilim insanının büstlerinden 9'u,10 Kasım gecesi çalındı. Aynı alandaki Halil Ethem Eldem büstü ile parkın farklı bir noktasında bulunan Mustafa Kemal Atatürk ve 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in büstlerine ise dokunulmadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Büstlerin Antalya'ya götürülerek satıldığı belirleyen polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. 4 Aralık Salı günü düzenlenen operasyonda, şüphelilerden S.K. (29) adlı kadını Doğancı Mahallesi'nde, Yaşar Güneş'i (49) ise Keçeci Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yaşar Güneş çıkarıldığı mahkemece 'resmi kurumdan hırsızlık' suçundan tutuklanırken, S.K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren polis, diğer şüpheli Ramazan Yazgan'ı da sabah saatlerinde Isparta'da yakaladı. Ramazan Yazgan, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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