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Isparta'daki büst hırsızlığının son şüphelisi de tutuklandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 07.12.2018 17:49 | Son Güncelleme

BÜST HIRSIZLARI OTOMOBİL DE ÇALMIŞ Isparta'da, 26 Şubat Hocalı ve Şehitler Parkı'ndaki 10 Türk büyüğünün bronz büstlerinden 9'unu çaldığı iddiasıyla tutuklanan Ramazan Yazgan ve Yaşar Güneş'in, 26 Kasım'da Mehmet Tönge Mahallesi'nde bir evden 1 adet LCD televizyon ile otomobili çaldığı belirlendi.

Isparta'daki büst hırsızlığının son şüphelisi de tutuklandı (2)

BÜST HIRSIZLARI OTOMOBİL DE ÇALMIŞ
Isparta'da, 26 Şubat Hocalı ve Şehitler Parkı'ndaki 10 Türk büyüğünün bronz büstlerinden 9'unu çaldığı iddiasıyla tutuklanan Ramazan Yazgan ve Yaşar Güneş'in, 26 Kasım'da Mehmet Tönge Mahallesi'nde bir evden 1 adet LCD televizyon ile otomobili çaldığı belirlendi. Şüphelilerin çaldıkları araca sahte plaka takarak kullandığı de tespit edildi. Ele geçirilen araç sahibine teslim edilirken,
şüpheliler hakkında bu olay nedeniyle da işlem yapıldı.

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