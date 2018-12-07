Isparta'daki büst hırsızlığının son şüphelisi de tutuklandı (2)

BÜST HIRSIZLARI OTOMOBİL DE ÇALMIŞ

Isparta'da, 26 Şubat Hocalı ve Şehitler Parkı'ndaki 10 Türk büyüğünün bronz büstlerinden 9'unu çaldığı iddiasıyla tutuklanan Ramazan Yazgan ve Yaşar Güneş'in, 26 Kasım'da Mehmet Tönge Mahallesi'nde bir evden 1 adet LCD televizyon ile otomobili çaldığı belirlendi. Şüphelilerin çaldıkları araca sahte plaka takarak kullandığı de tespit edildi. Ele geçirilen araç sahibine teslim edilirken,

şüpheliler hakkında bu olay nedeniyle da işlem yapıldı.

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