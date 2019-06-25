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Isparta’daki ihraç teğmene FETÖ gözaltısı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 13:18 | Son Güncelleme

Isparta’da FETÖ’nün mahrem imamları tarafından ankesör ya da büfeden aradıkları tespit edilen 1 ihraç teğmen gözaltına alındı.Türkiye genelinde İzmir merkezli 18 ilde düzenlenen Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) FETÖ operasyonunda, 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.Operasyon için sabah saatlerinden itibaren düğmeye basılırken; Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığına sızan FETÖ mensuplarının TSK yapılanmasında faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfeden arandıkları belirlenen kişilere yönelik gözaltı kararı verildi.

Isparta’da FETÖ’nün mahrem imamları tarafından ankesör ya da büfeden aradıkları tespit edilen 1 ihraç teğmen gözaltına alındı.
Türkiye genelinde İzmir merkezli 18 ilde düzenlenen Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) FETÖ operasyonunda, 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyon için sabah saatlerinden itibaren düğmeye basılırken; Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığına sızan FETÖ mensuplarının TSK yapılanmasında faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfeden arandıkları belirlenen kişilere yönelik gözaltı kararı verildi. Aralarında aktif görevdeki 2 üsteğmen, 18 astsubay ve 2 uzman çavuş ile meslekten Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen 1 üsteğmen, 1 teğmen, 3 astsubay, 1 sözleşme feshi üsteğmen, 2 emekli astsubay ve hakkında teşhis veya alınmış ifade bulunan askeri okuldan ilişiği kesilmiş 4 öğrenci, Deniz Kuvvetlerinde görevli iken açığa alınmış 1 teğmen, 1 astsubay olmak üzere toplam 36 şüphelinin yakalanması için gözaltı kararı çıkartıldı. Haklarında yakalama kararı çıkarılanlardan birinin daha önce Kara Kuvvetleri’nden ihraç olan Teğmen Y.D. olduğu öğrenildi.
İzmir merkezli operasyonun devam ettiği öğrenildi.

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