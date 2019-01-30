Isparta’daki torbacı operasyonuna 2 tutuklama

Isparta’da narkotik polisi tarafından ‘torbacı’ tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezindeki Hızırbey ve Halife Sultan mahallelerinde planlı operasyon düzenledi. Kentteki 2 mahallede yürütülen operasyon kapsamında 9 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 7’sine ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapılırken, şüphelilerden O.A. ve M.R.O. sevk edildiği adli makamlarca ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

