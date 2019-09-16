Isparta'daki trafik kazası

Isparta'da otomobilin tomruk yüklü kamyonla çarpıştığı kazada ağır yaralanan 12 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Isparta-Afyonkarahisar kara yolunda meydana gelen kazada yaralanan 4 kişiden 12 yaşındaki Sude Kılınç, kaldırıldığı Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ahmet Kılınç yönetimindeki 03 F 1666 plakalı otomobil, dün gece saatlerinde Süleyman Demirel Üniversitesi kavşağında Ahmet Çetin'in kullandığı 07 LAA 35 plakalı tomruk yüklü kamyonla çarpışmıştı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü Kılınç ve Zübeyde Kılınç, Sude Kılınç ile Beyza Kılınç itfaiye ekiplerince çıkartılmıştı. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılarından ikisinin durumunun ağır olduğu bildirilmişti.

