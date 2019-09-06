Isparta’daki ‘Troyka Suç Örgütü’ davasının tutuklu sanıklarına adli kontrol şartıyla tahliye

Isparta’da kurdukları 15 Temmuz İnisiyatifi Platformu Derneğiyle, yayın organı ve sosyal medya üzerinden kendilerini FETÖ ile mücadeleye adamış ve devletin yanındaymış gibi göstererek, ‘Troyka isimli organize suç örgütü’ kurdukları iddia edilen 3’ü tutuklu 13 sanığın yargılandığı dava görülmeye devam edildi. Isparta 2.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, mahkeme heyeti tutuklu 3 sanığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına, diğer tutuksuz sanıkların adli kontrol kararlarının da devamına hükmetti. İddia edilen suç örgütü tarafından mağduriyetleri gerekçesiyle davaya müdahil olma talebinde bulunan TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç ve Elazığ İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül’ün talepleri de mağduriyetleri gerekçesiyle mahkeme heyeti tarafından kabul edildi.

Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya tutuklu sanıklar Ali Ç., Ercan M. ve Mehmet G. ile aralarında Isparta’da görev yapan eski il emniyet müdür yardımcısı ile bazı tutuksuz sanıklar ve sanık avukatları katıldı.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlandıktan sonra 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edilerek, 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülmeye devam edilen davanın iddianamesinde tutuklu sanıklar eski kaymakam Mehmet G., eski gazeteci Ali Ç., Ercan M., bazı iş adamları ve polis memurlarının de aralarında bulunduğu 13 sanığın ‘Silahlı suç örgütünü kurup yönetme, üye olma, görevi kötüye kullanma, iftira, yağmaya teşebbüs, dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme’ suçlarından cezalandırılması istendi.

Duruşmada, mahkeme tarafından istenen dijital materyallerle ilgili raporların geldiği belirtilirken, daha önce mazeretleri gerekçesiyle mahkemeye gelemeyen eski il emniyet müdür yardımcısına yöneltilen belge gönderip göndermediği soruları da yanıt buldu.

Mahkeme huzurunda yöneltilen soruları yanıtlayan eski il emniyet müdür yardımcısı, iddianamede adı geçen polis memuru ile yaptığı görüşmelerin kulaktan dolma ve kamuya açık, herkesin bildiği konular olduğunu ve devlete ait evrak veya bilgilerden oluşmadığı savunmasını yaptı.

Mahkeme heyeti tarafından ayrıca, sanıklardan elde edilen video kamera görüntüleri izletilirken, sosyal medyada yapılan paylaşımlar da gösterime sunuldu.

Mahkeme Başkanı tarafından ayrıca sanıklara, aralarında hiyerarşik ilişki bulunup bulunmadığı konusundaki sorular yöneltildi.

Sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir örgütsel faaliyette bulunmadıkları savunmasını yaptılar.

Mahkeme heyeti bazı sanıklar tarafından talep edilerek kabul ettiği bazı tanıkları da mahkeme huzurunda dinledi.

Söz hakkı verilen tutuklu sanıklar, cezaevinde bulundukları süreleri işaret ederek, duruşmalara gelmeyen müştekilerin davanın uzamasına neden oldukları yönünde görüş beyan ederek, tahliye talebinde bulundular.