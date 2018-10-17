Isparta'daki uyuşturucu operasyonu

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sokak satıcılarına yönelik 15 Ekim'de düzenlenen operasyonda, bir kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 11'e çıktı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Zanlılardan ikisi ifadelerinin ardından salıverildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 9 zanlıdan 7'si tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla salıverildi.
Operasyonda, 24 gram eroin, 2,26 gram sentetik uyuşturucu, 0,47 gram esrar, 76 hap, ecza malzemesi, iki hassas terazi, cam aparat ve folyo ele geçirilmişti.
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