HABER

Isparta'daki uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 15:42 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 7'si tutuklandı

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sokak satıcılarına yönelik 15 Ekim'de düzenlenen operasyonda, bir kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 11'e çıktı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Zanlılardan ikisi ifadelerinin ardından salıverildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 9 zanlıdan 7'si tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla salıverildi.

Operasyonda, 24 gram eroin, 2,26 gram sentetik uyuşturucu, 0,47 gram esrar, 76 hap, ecza malzemesi, iki hassas terazi, cam aparat ve folyo ele geçirilmişti.

PARTNERGöğüsleriyle Hollywood’a damga vurduGöğüsleriyle Hollywood’a damga vurdu
Okuldaki kumbarada biriken paralar Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacakOkuldaki kumbarada biriken paralar Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak
Suudi heyeti konsolosluk konutunda Suudi heyeti konsolosluk konutunda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ısparta operasyon tutuklanma uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Kayıp diye aranıyordu! Evli adamın erkek sevgilisi canlı yayına çıktı

Kayıp diye aranıyordu! Evli adamın erkek sevgilisi canlı yayına çıktı

Okuldaki patlama 'terör saldırısı' çıktı!

Okuldaki patlama 'terör saldırısı' çıktı!

Sakallı ve takkeli bakkaldan iğrenç hareket!

Sakallı ve takkeli bakkaldan iğrenç hareket!

Fotoğraflar İstanbul'da çekildi! 16 bin kişilik eğitim

Fotoğraflar İstanbul'da çekildi! 16 bin kişilik eğitim

Ekmek Teknesi'nin Sonnur'u Arzu Oş şimdi ne yapıyor?

Ekmek Teknesi'nin Sonnur'u Arzu Oş şimdi ne yapıyor?

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Furkan Vakfı'na operasyonda yeni gelişme! 6 kişi hakkında tahliye kararı

Furkan Vakfı'na operasyonda yeni gelişme! 6 kişi hakkında tahliye kararı

Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı

Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı

Suudi heyeti konsolosluk konutunda

Suudi heyeti konsolosluk konutunda

Fatih Altaylı'dan trafik polisine küfür! 'Onların şefini de, hepsini de...'

Fatih Altaylı'dan trafik polisine küfür! 'Onların şefini de, hepsini de...'

Vahşetin boyutu büyüyor! Cemal Kaşıkçı'nın parçalarını bulmak için polis hazırlanıyor

Vahşetin boyutu büyüyor! Cemal Kaşıkçı'nın parçalarını bulmak için polis hazırlanıyor

Cumhurbaşkanlığı'ndan gündemi sallayacak 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan gündemi sallayacak 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.