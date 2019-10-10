HABER

Isparta'daki uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2019 10:55 | Son Güncelleme

ISPARTA'da, polis ekiplerince 1 haftadır yürütülen uyuşturucu operasyonlarında, 22 kişi yakalandı.

Isparta'daki uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da, polis ekiplerince 1 haftadır yürütülen uyuşturucu operasyonlarında, 22 kişi yakalandı. Çok sayıda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonlarda, şüphelilerden 6'sı, mahkemece tutuklandı.
Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılması ile ticaretinin önlenmesine yönelik 1- 8 Ekim'de yapılan operasyonlarda, 22 kişi yakalandı. Şüphelilerden 3 parça halinde toplam 6,04 gram eroin maddesi, 4 parça halinde 97,54 gram metamfetamin maddesi, 7 ecstasy hap, 62 sentetik ecza, 3 ruhsatsız tabanca ile 31 dolu fişek, hassas terazi ve uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan çok sayıda aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan 22 kişi hakkında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçlarından işlem yapıldı. Şüphelilerden 6'sı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 16 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Isparta'daki uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklamaIsparta'daki uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklamaIsparta'daki uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

İşte harekatta kullanılan silahlarİşte harekatta kullanılan silahlar
MSB: Hedefler ele geçirildiMSB: Hedefler ele geçirildi
Didim açıklarında 40 kaçak göçmen yakalandıDidim açıklarında 40 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu'

'Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu'

Erdoğan'dan harekat mesajı! O konuda ilk kez konuştu!

Erdoğan'dan harekat mesajı! O konuda ilk kez konuştu!

Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen adamla evlendiği ortaya çıktı

Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen adamla evlendiği ortaya çıktı

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Gölde boğulan genç kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Feryadı yürekleri dağladı: Gelinlik giyecektin, kefen giydin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.