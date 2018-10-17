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Isparta'daki uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 12:49 | Son Güncelleme

ISPARTA'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Isparta'daki uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik önceki gün 14 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. 6'sı İran uyruklu 7 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrolle 2 şüpheli de savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili firari 5 şüphelinin arandığı belirtildi.

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