HABER

Ispartalı şehit memleketinde dualarla toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 15:20 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütlerine yönelik başlatılan Pençe Harekatı’nda teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (GATA) şehit olan uzman onbaşı Muhammet Ceylan, memleketinde toprağa verildi.Evinin önüne Türk bayrağı asılan şehit Muhammet Ceylan’ın cenazesi saat 10.15’te ilçe stadına geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütlerine yönelik başlatılan Pençe Harekatı’nda teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (GATA) şehit olan uzman onbaşı Muhammet Ceylan, memleketinde toprağa verildi.
Evinin önüne Türk bayrağı asılan şehit Muhammet Ceylan’ın cenazesi saat 10.15’te ilçe stadına geldi. Statta oğlunun cenazesini gören şehidin babası Metin Ceylan, fenalık geçirdi. Baba Ceylan’a sağlık görevlileri müdahale etti.
Şehidin cenaze tören Şarkikarağaç’ın Salur köyünde cuma namazını müteakip gerçekleştirildi. Cenazeye, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, milletvekilleri, Isparta Garnizon Komutanı Piyade Albay Bilgin Çetinbağ, Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri ile şehit yakınları ve binlerce vatandaş katıldı. Şehidimizin babası Metin Ceylan, annesi, kardeşleri ve ayakta durmakta güçlük çekti. Cenaze töreninin ardından şehit uzman onbaşı Muhammet Ceylan köy mezarlığına defnedildi.

Ispartalı şehit memleketinde dualarla toprağa verildi

Ispartalı şehit memleketinde dualarla toprağa verildi

Ispartalı şehit memleketinde dualarla toprağa verildi

Ispartalı şehit memleketinde dualarla toprağa verildi

Ispartalı şehit memleketinde dualarla toprağa verildi

Ispartalı şehit memleketinde dualarla toprağa verildi

Ispartalı şehit memleketinde dualarla toprağa verildi

Ispartalı şehit memleketinde dualarla toprağa verildi

Ispartalı şehit memleketinde dualarla toprağa verildi

Ispartalı şehit memleketinde dualarla toprağa verildi

Ispartalı şehit memleketinde dualarla toprağa verildi

Ispartalı şehit memleketinde dualarla toprağa verildi

Ispartalı şehit memleketinde dualarla toprağa verildi

Ispartalı şehit memleketinde dualarla toprağa verildi

Ispartalı şehit memleketinde dualarla toprağa verildi

Ispartalı şehit memleketinde dualarla toprağa verildi

Ispartalı şehit memleketinde dualarla toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu canlı yayında duyurdu: Şehrimiz sıkıntıdadır, nokta

İmamoğlu canlı yayında duyurdu: Şehrimiz sıkıntıdadır, nokta

'Büyük İstanbul depremi maksimum 7,6 büyüklüğünde olacak'

'Büyük İstanbul depremi maksimum 7,6 büyüklüğünde olacak'

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

Deprem paylaşımı! 'Okkalı bir küfrü...'

Deprem paylaşımı! 'Okkalı bir küfrü...'

İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama: İçim sıkılıyor

İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama: İçim sıkılıyor

Türk Telekom'dan yeni açıklama

Türk Telekom'dan yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kartal'da öğretmenlerin istifa ettiğini duyan veliler, okul önüne koştu

Haberi duyan veliler okula koştu

Yolcu treninin yaşlı kadına çarpma anının görüntüleri ortaya çıktı

Yolcu treni yaşlı kadına böyle çarptı

Apollon Smintheus Tapınağı'nda Bizans hazinesi bulundu

Çanakkale'de bulundu! Şimdiye kadarki en önemli hazine

Sinop’ta şüpheli ölüm

Sinop’ta şüpheli ölüm

Kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu

Kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu

Uyuşturucu sanığından 'pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

'Pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.