Isparta'nın gül bahçelerine ziyaretçi akını

Mehmet ÇINAR/ISPARTA, (DHA) - TÜRKİYE'nin gül şehri Isparta'da güller açtı. Dünyaca ünlü parfümlerde kullanılan ve kilosu 10 bin euro'yu bulan gülyağının da çıkarıldığı Isparta gülleri, yılda on binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaretiyle gül turizmiyle de öne çıkıyor. Isparta, son yıllarda gül bahçelerine hem yurtiçi hem yurtdışından binlerce turist çekiyor. Kentte gül turizmi, önemli gelirin yanı sıra, tanıtım açısından da gelişme gösterdi. Geçen yıl Isparta'daki gül bahçelerine gezi düzenleyenlerin sayısının yaklaşık 300 bin olduğu tahmin ediliyor. İLK GÜLLER ARDIÇLI'DA AÇTI Bu yıl havanın soğuk gitmesi nedeniyle yaklaşık 15 gün geç başlayan sezonda, Isparta'nın ilk gülleri Burdur Gölü'nün kuzeyindeki Ardıçlı Köyü'nde açtı. Yaklaşık 3 bin dekar gül bahçesinin bulunduğu köy başta olmak üzere, bölgedeki diğer köylerdeki bahçelerde gül toplanmaya başlandı. Aynı zamanda gül bahçesi turları da başladı. ISPARTA GÜLÜ VE GÜLYAĞI COĞRAFİ İŞARETLİ Haziran ayının son haftasına kadar gül bahçelerinde toplama işleminin sürmesi bekleniyor. Isparta gülü, 2005 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi, kilogramı ortalama 10 bin euro civarında olan Isparta Gülyağı ise 2018 yılında Isparta Ticaret Borsası tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan coğrafi işaret tescili aldı. 150 YILDIR ÜRETİLİYOR Isparta'da gül üretiminin 1870'li yıllarda başladığını belirten Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yaklaşık 150 yıldır üretilen gülden, yaklaşık 100 yıldır da kozmetik, ilaç ve gıda sanayileri için gülyağı çıkartıldığını söyledi. Kozmetik sanayinde kullanılan gülyağı ihtiyacının yüzde 65'inin Isparta'dan karşılandığını belirten Başdeğirmen, "En önemli rakibimiz Bulgaristan. Isparta'da, oradan çok daha kaliteli gül üretimi var" dedi. ISPARTA'YA ÖZEL BİR BİTKİ Isparta gülünün bölgenin havası, suyu, toprağı, güneşiyle dünyanın en kaliteli gülü olduğunu kaydeden Başdeğirmen, “Isparta Türkiye'de verimli güneşi en dik alan illerden biri. Bu, bölgemizde endemik, tıbbi ve aromatik bitkilerin çok olmasını sağlıyor. Bu bölgede 800'e yakın endemik, tıbbi ve aromatik bitki var. Dünyanın birçok yerinde bunu görmek mümkün değil, yani burası özel yerlerden biri. Gül de bunlardan biri, her yerde yetişmez. Toprağı, havayı, seçer. Isparta'ya özel bir bitki" diye konuştu. 30 BİN DEKAR GÜL BAHÇESİ Isparta'da 30 bin dekar gül bahçesi olduğunu anlatan Başdeğirmen, yılda yaklaşık 10 bin ton gül çiçeği toplandığını söyledi. Toplanan güllerin damıtılarak gülyağı, konkret ve gülsuyu olarak ayrıştırıldığını belirten Başdeğirmen, “Gülün yağı başta kozmetik sektörü olmak üzere ayrıca ilaç ve kozmetik sektörlerinde kullanılır. Aynı şekilde konkret ve gülsuyu da. Örneğin gülden reçel, lokum yapılır. 41 çeşit ürün üretiminde kullanılır. Hem leziz hem de doğaldır" dedi. 4 TON GÜLDEN 1 KİLO GÜLYAĞI Gülyağının en önemli özelliğinin kokunun kalıcılığını sağlaması olduğuna işaret eden Başdeğirmen, “Dünyaca ünlü bütün parfümlerde, koku ve kokunun vücutta en uzun süreli kalmasını sağlayan hammadde gülyağıdır. Onun için gülyağının kozmetikteki önemi çok büyüktür. 4 ton gül çiçeğinden sadece 1 kilogram gülyağı çıkartılır. En önemli kısmı Fransa kozmetik sanayine gönderiliyor. Ayrıca sağlık, ilaç ve sigara sanayinde kullanılan bir ürün" diye konuştu. KİLOGRAMI 13 BİN EURO'YA KADAR ÇIKIYOR Bu yılki gül çiçeği alım fiyatı ve gülyağı fiyatının henüz belli olmadığını açıklayan Başdeğirmen, “Fiyatlar hemen gül toplanırken belirlenmiyor. Burada binlerce aile gül işi yapar. Herkes ailecek çalışır. Geçen yıl gül çiçeğinin üreticiden alımı 9 TL idi. Gülyağı piyasası ise 9 bin ile 13 bin Euro arasında değişiyor. Tabi ki 4 ton gül yaprağından 1 kilo üretim çok emek gerektiren ve hassas bir konu" dedi. GÜL TURİZMİ Isparta gülünün kozmetik ve gıda sanayilerinde kullanımı dışında bölgede ciddi bir turizm hareketliliği oluşturduğuna dikkat çeken Başdeğirmen, "Gülün sanayisi kadar turizmi de şehrimiz için büyük önem arz ediyor. Türkiye'nin birçok ilinden ve Japonya, Güney Kore, Çin, Tayvan gibi ülkelerden mayıs-haziran aylarındaki gül sezonunda binlerce turist gül bahçelerindeki görsel güzelliği yaşamak ve bu havayı teneffüs etmek için Isparta'ya turlar düzenliyor" dedi. GÜL BAHÇELERİNE DAVET Bu yıl gül çiçeği sezonunun havaların soğuk gitmesi nedeniyle yaklaşık 15 gün geç başladığını belirten Bağdeğirmen, "Haziran ayının 20'sine kadar gül toplama devam eder. O güne kadar gelen tüm vatandaşlarımız bu güzelliği, doğallığı yaşayabilir, gül toplayabilirler. Gelenlere birer kese veriliyor ve herkes topladığı gülü evine götürüyor. Bunu kurutarak süs olarak kullanabiliyor veya reçel, çorba yapabiliyor. Yılda bir ay bu güzellikler yaşanır. Onu da doya doya yaşabilmek için bugünlerde Ispartamıza gelinmesi gerekiyor. Vatandaşlarımız buyursun gelsinler, misafirimiz olsunlar" diye konuştu. CENNET DEDİKLERİ YER BU BAHÇELER Isparta'da güllerin en erken açtığı Burdur Gölü manzaralı gül bahçeleriyle görsel şölen sunan Ardıçlı'nın eski muhtarı Yakup Yolcu, 80 hane 235 nüfuslu Ardıçlı'da 3 bin dekarda 700-800 ton gül çiçeği üretimi olduğunu kaydetti. Türkiye'de nüfusa oranla en çok gül üretiminin olduğu köyün Ardıçlı olduğunu belirten Yolcu, “Hem Isparta'ya hem ilçeye yakın güzel bir konumda, gül bahçelerinin bir tarafında Burdur Gölü, bir tarafında dağ manzaraları. Cennet dedikleri yer bu bahçeler. Bu kokuyu anlatamayız ama gelen misafirler hem görüntü hem de bu kokuyu duyduklarında hakikaten cennetteyiz diyecekler" dedi. SAAT 05.00'TE GÜL TOPLAMA BAŞLIYOR Gül toplamaya saat 05.00'te başlandığını ve 09.00'a kadar sürdüğünü dile getiren Yakup Yolcu, “Çünkü bu saatler arasında toplanan güllerde yağ oranı en kaliteli ve yüksek olduğu zamandır. Toplanan güller köyümüzdeki fabrikalara götürülür ve burada kazanlara dökülerek yaklaşık bir saat kaynattıktan sonra gülün yağı, suyu ve konkreti ayrıştırılır. Gülün yağı ve konkreti ve suyun bir kısmı yurtdışına gönderilir. Çin'e kadar gidiyor" diye konuştu. HEM KADIN HEM ERKEKLER TOPLUYOR Isparta'daki gül bahçelerinde hem kadınlar hem de erkekler birlikte çalışıyor. Bir kişi günde yaklaşık 80-100 kilo gül çiçeği topluyor. Gül çiçeği toplama işinden köylü kadın ve erkekler, kilogram başına 2 TL kazanıyor. Özellikle son üç yıldır turizmin de gelişmesiyle gelir arttığından fiyatlardan memnun olduklarını anlatan köylüler, çocukluktan itibaren her sene gül toplama işinde çalıştıklarını anlattı.



