HABER

Isparta’nın simgelerinden Süleyman Demirel heykeli kalaylandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 17:23 | Son Güncelleme

Isparta’nın son kalay ustalarından Çelebiler Mahallesi Muhtarı Adnan Tunçoğlu, Isparta’daki en dikkat çekici simgelerden olan 9.Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in Kaymakkapı’daki heykelini kalaylayarak, ilk günkü parlak ve dikkat çekici durumuna getirdi.Kaymakkapı Meydanı’nda şehri simgeleyen ve eski belediye başkanı Mehmet Aybatılı’nın döneminde yapılan 9.

Isparta’nın simgelerinden Süleyman Demirel heykeli kalaylandı

Isparta’nın son kalay ustalarından Çelebiler Mahallesi Muhtarı Adnan Tunçoğlu, Isparta’daki en dikkat çekici simgelerden olan 9.Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in Kaymakkapı’daki heykelini kalaylayarak, ilk günkü parlak ve dikkat çekici durumuna getirdi.
Kaymakkapı Meydanı’nda şehri simgeleyen ve eski belediye başkanı Mehmet Aybatılı’nın döneminde yapılan 9. Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel’in heykeli, Çelebiler Mahallesi Muhtarı Adnan Tunçoğlu tarafından yaklaşık 1 haftada kalaylandı.
Demirel’in, 28 Şubat sürecinde Mesut Yılmaz’a 55. Hükümeti kurma görevini verdikten sonra Doğru Yol Partililerin (DYP) fotoğraflarını kaldırdığı dönemde eski Belediye Başkanı Aybatılı’nın Isparta’nın göbeğine diktiği Demirel heykeli ilk kez bu kadar parlak ve dikkat çekici hale getirildi.
Üzerinden yıllar geçtiği için kararan ve neredeyse seçilemeyen Demirel heykeli, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatı ile kalaylandı. Isparta’nın son kalay ustası Çelebiler Mahallesi Muhtarı Adnan Tunçoğlu, heykelin kalaylama işlemini 1 haftada tamamlarken, heykel, sanki ilk gün dikildiği gibi parlak ve dikkat çekici bir görünüme kavuştu.

Isparta’nın simgelerinden Süleyman Demirel heykeli kalaylandı

Isparta’nın simgelerinden Süleyman Demirel heykeli kalaylandı

Isparta’nın simgelerinden Süleyman Demirel heykeli kalaylandı

Isparta’nın simgelerinden Süleyman Demirel heykeli kalaylandı

PARTNERFotoğrafları karşılaştırıldı, sosyal medya yıkıldıFotoğrafları karşılaştırıldı, sosyal medya yıkıldı
Vali Kaymak: “Tek yumruk olma zamanı”Vali Kaymak: “Tek yumruk olma zamanı”
Kilis’ten Münbiç bölgesine zırhlı muharebe aracı sevkıyatıKilis’ten Münbiç bölgesine zırhlı muharebe aracı sevkıyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin operasyonunun ardından Esad rejiminden açıklama

Türkiye'nin operasyonunun ardından Esad rejiminden açıklama

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Anne memureye esnek çalışma yolda

Anne memureye esnek çalışma yolda

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'harekat'la ilgili yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'harekat'la ilgili yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Resulayn'da terör hedefleri yoğun ateş altında

Resulayn'da terör hedefleri yoğun ateş altında

Mardin’in Nusaybin ilçesine havan topu düştü: 1 şehit

Bir kahreden haber de Nusaybin'den!

Milli Savunma Bakanlığı: Teröristler okul ve hastanelere gizlenerek saldırı yapıyor

'Teröristler okul ve hastanelere gizlenerek saldırı yapıyor'

PKK’lı teröristlerin tüneli görüntülendi

PKK’lı teröristlerin tüneli görüntülendi

İstanbul'da hareketli dakikalar! Gözaltındaki şüpheli polis aracını kaçırdı

Gözaltındaki şüpheli, polis aracını kaçırdı!

Beyoğlu'nda el yapımı bomba bulundu

Beyoğlu'nda el yapımı bomba bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.