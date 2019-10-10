Isparta’nın simgelerinden Süleyman Demirel heykeli kalaylandı

Isparta’nın son kalay ustalarından Çelebiler Mahallesi Muhtarı Adnan Tunçoğlu, Isparta’daki en dikkat çekici simgelerden olan 9.Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in Kaymakkapı’daki heykelini kalaylayarak, ilk günkü parlak ve dikkat çekici durumuna getirdi.

Kaymakkapı Meydanı’nda şehri simgeleyen ve eski belediye başkanı Mehmet Aybatılı’nın döneminde yapılan 9. Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel’in heykeli, Çelebiler Mahallesi Muhtarı Adnan Tunçoğlu tarafından yaklaşık 1 haftada kalaylandı.

Demirel’in, 28 Şubat sürecinde Mesut Yılmaz’a 55. Hükümeti kurma görevini verdikten sonra Doğru Yol Partililerin (DYP) fotoğraflarını kaldırdığı dönemde eski Belediye Başkanı Aybatılı’nın Isparta’nın göbeğine diktiği Demirel heykeli ilk kez bu kadar parlak ve dikkat çekici hale getirildi.

Üzerinden yıllar geçtiği için kararan ve neredeyse seçilemeyen Demirel heykeli, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatı ile kalaylandı. Isparta’nın son kalay ustası Çelebiler Mahallesi Muhtarı Adnan Tunçoğlu, heykelin kalaylama işlemini 1 haftada tamamlarken, heykel, sanki ilk gün dikildiği gibi parlak ve dikkat çekici bir görünüme kavuştu.



