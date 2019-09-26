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Isparta’ya şehit ateşi düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 22:03 | Son Güncelleme

HAKKARİ’nin Derecik bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Ispartalı Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Ceylan (24) hastanede şehit oldu.

Isparta’ya şehit ateşi düştü

Ali ÇEVİKBAŞ- Hasan UĞUR/ISPARTA, (DHA)- HAKKARİ’nin Derecik bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Ispartalı Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Ceylan (24) hastanede şehit oldu.
Derecik bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerle dün çıkan çatışmada ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Ceylan, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Muhammed Ceylan’ın yaralandığı haberini alan Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Salur köyünde oturan anne ve babası Ankara’ya gitti. Hastanede tedavisi süren Muhammed Ceylan bugün tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Ceylan’ın şahadet haberini alan anne ve babası büyük üzüntü yaşadı.
Bu yıl şubat ayında görevine başlayan Şehit Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Ceylan’ın cenazesinin yarın memleketi Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Salur köyünde toprağa verilmesi için hazırlık yapıldığı kaydedildi. Şehidin Salur köyündeki baba evine Türk bayrağı asılırken, acı haberi alan yakınları ve komşular da taziye için eve geldi.

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