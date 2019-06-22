"İspat etsin, AK Parti adına özür dilemeye hazırım"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Afedersiniz eğer, 'İtlik yapmıştır.' diyorsan, kalk milletten özür dile. Bu kadar mı zor? İnşallah bunun cevabını, mahkeme önünde verecek. 'Basitlik yapmıştır.' dediğini ispat etsin, ben AK Parti adına özür dilemeye hazırım." dedi.

Kurtulmuş, Yaşam Vadisi'nde Beylikdüzü Seçim Final Programı'nda, bir seçim çalışmasının daha sonuna gelindiğini, yarın sözün, kararın ve yetkinin millette olduğunu söyledi.

Milletin sözünün üstüne söz söylemediklerini ve bu ülkede de milletin sözünün geçmesini istediklerini aktaran Kurtulmuş, "O yüzden her zaman sandıktaki milletin iradesine inandık ve bugünlere kadar geldik. İstanbul'da 31 Mart'taki seçimde oluşan sorunları hep birlikte gördük. İstanbul seçimlerine yurt dışı da burnunu soktu ve 'Bu yenilenme işi nereden çıktı?' dedi. YSK seçimlerin yeniden yapılması kararını verince, dünya ayağa kalktı, kızılca kıyamet koptu. Size ne, niye karışıyorsun, niye İstanbul seçimi ilginizi çekiyor? Avrupa'da seçim yenilenince demokrasi, Türkiye'de olunca demokrasi olmuyor." diye konuştu.