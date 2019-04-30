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İspatlayana otomobil verecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 12:36 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta tarhanacı Doğan Yılmaz, ürettiği tarhanasında katkı maddesi olduğunu ispatlayana sıfır kilometre otomobil vereceğini söyledi.Kahramanmaraş’a özgü, farklı bir yöntemle hazırlanan Maraş tarhanası Kahramanmaraş insanının vazgeçilmez gıdaları arasında yer alıyor.

İspatlayana otomobil verecek

Kahramanmaraş’ta tarhanacı Doğan Yılmaz, ürettiği tarhanasında katkı maddesi olduğunu ispatlayana sıfır kilometre otomobil vereceğini söyledi.
Kahramanmaraş’a özgü, farklı bir yöntemle hazırlanan Maraş tarhanası Kahramanmaraş insanının vazgeçilmez gıdaları arasında yer alıyor. Türkiye’nin her bölge ve yöresinde bilinen tarhanalardan farklı olarak, Kahramanmaraş tarhanası marka olarak ayrılıyor.
Kahramanmaraş’ta da 15 yıldır tarhana ve firik üretimi yapan Doğan Yılmaz mesleğinde oldukça iddialı. Katkı maddesi olmadan tarhana ve firik üretimi yaptıklarını belirten Yılmaz, dükkanının içerisine astığı yazıyla, katkı maddesi olduğunu ispatlayana sıfır kilometre otomobil vereceğini belirtiyor.
Tarhananın Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferinde yapılan bir gıda türü olduğunu belirten Yılmaz, "Sindirim yönünden bağırsaklara çok yararlıdır. Dövme yarması, yoğurt ve kekiğin birleşmesinden oluşuyor. Bunun hazırlanmasında temizliğe hijyene dikkat edilmesi gerekiyor. Temiz bir ortamda çiğ üzerine serilerek kurutulması gerekiyor’’ dedi.

’’Kaliteli ürünlerin fiyat ortalaması bellidir’’
Son zamanlarda merdiven altı tarhanalar yapılmaya başlandığını ifade eden Yılmaz, "Bu insanları olumsuz etkileyebiliyor. Biz burada katkısız ürün satıyoruz. İçerisinde herhangi bir katkı maddesi yok. Bu konuda vatandaşı ikna etmek içinde buraya bir yazı astık. Firiğimizin ve tarhanamızın içerisinde katkı maddesi olduğunu ispatlayana sıfır kilometre otomobil hediye edeceğimizi söyledik. Şu ana kadar kimseden bir itiraz gelmedi. Bundan sonra da sözümüzün arkasındayız. Biz katkısız ürün satıyoruz ve katkı olduğunu ispatlayan olursa, sıfır kilometre otomobili hediye ederiz. Biz doğal tarhana üretiyoruz. 20 liranın altındaki tarhanalar doğal değildir ve merdiven altıdır. Bunların kalitesi de düşüktür. Bunun için 20 lira ortalamasındaki tarhanaların fiyatı normaldir. Kaliteli bir yiyecek istiyorsanız buna dikkat etmelisiniz. Fiyat düşükse, kaliteden çalınmıştır’’ diye konuştu.

İspatlayana otomobil verecek

İspatlayana otomobil verecek

İspatlayana otomobil verecek

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