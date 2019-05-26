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'İspiyonculuğun sonu budur' diyerek arkadaşının kulağını kesti

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2019 11:39 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, bir suçtan aranan Murat G., kendisini polise ihbar ettiği iddiasıyla eski ev arkadaşı işçi emeklisi Muhittin Y.'yi (53) dövdükten sonra "Bizde ispiyoncuların sonu budur" diyerek sol kulağını maket bıçağıyla kesti.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, bir suçtan aranan Murat G., kendisini polise ihbar ettiği iddiasıyla eski ev arkadaşı işçi emeklisi Muhittin Y.'yi (53) dövdükten sonra "Bizde ispiyoncuların sonu budur" diyerek sol kulağını maket bıçağıyla kesti. Muhittin Y.'nin kulağı, 50 dikiş atılarak dikilirken, Murat G. ise kaçtı.

Muratpaşa ilçesindeki olay, 24 Mayıs Cuma günü meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir suçtan aranan ve turizm sektöründe çalışan Murat G.'yi Konuksever Mahallesi'ndeki adresinde bulamayınca, telefonla aynı adreste oturan Muhittin Y.'ye ulaştı. Polis merkezine giden Muhittin Y., Murat G.'nin eski ev arkadaşı olduğunu, artık birlikte oturmadığını beyan ederek, adres kayıtlarından çıkarılmasını istedi. Polis merkezindeki işlemlerin ardından telefonla Murat G.'ye ulaşan Muhitten Y., polisin kendisini aradığı belirterek, "Başım senin yüzünden belaya girecek. Üstelik seni adres kaydımdan sildirdim. Polis merkezine git" diye bilgi verdi.

ÖNCE YUMRUK ATTI, SONRA KULAĞINI KESTİ

Duruma sinirlenen Murat G., bir süre alkol aldıktan sonra telefonla aradığı Muhitten Y. ile buluştu. Murat G., otomobiline bindirdiği Muhittin Y.'yi Konuksever Mahallesi'nde bir iş yerine götürdü. İşyerine girdiklerinde Muhittin Y.'nin yüzüne yumruk atan Murat G., daha sonra maket bıçağıyla tehdit ederek koltuğa oturttu. Koltuğun arkasına geçerek Muhittin Y.'yi başından tutan Murat G., iddiaya göre "Bizde ispiyoncuların sonu budur" diyerek sol kulağının büyük bölümünü maket bıçağıyla keserek kaçtı.

50 DİKİŞ ATILDI

Kan içinde dışarı çıkan Muhittin Y.'yi görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Ambulansla hastaneye götürülen Muhittin Y.'nin kopmak üzere olan kulağı ameliyatla yerine dikildi. Kulağına 50 dikiş atılan Muhittin Y., hastanede polise ifade verip eski ev arkadaşından şikayetçi oldu.

Polisin Murat G.'yi aradığını, ulaşamayınca kendisini aynı adreste oturduğu için ifadeye çağırdıklarını belirten Muhittin Y., "Polis merkezindeki ifademde artık birlikte oturmadığımız söyledim. İşlemlerin ardından kendisine telefon açık bilgi verdim. Ancak kendisi beni dövdü, bıçakla tehdit etti ve sonra kulağımı kesip kaçtı" dedi.

Polis, Murat G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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