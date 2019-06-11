İspiyonla suçladığı arkadaşının kulağını kesen zanlı yakalandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, kendisini polise ihbar ettiği iddiasıyla eski ev arkadaşı işçi emeklisi Muhittin Y.'yi (53) dövdükten sonra "Bizde ispiyoncuların sonu budur" diyerek, sol kulağını maket bıçağıyla kesen Murat Güldüren, polis ekiplerince yakalandı.

Muratpaşa ilçesindeki olay, 24 Mayıs Cuma günü meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir suçtan aranan ve turizm sektöründe çalışan Murat Güldüren'i Konuksever Mahallesi'ndeki adresinde bulamayınca telefonla aynı adreste oturan Muhittin Y.'ye ulaştı. Polis merkezine giden Muhittin Y., Murat Güldüren'in eski ev arkadaşı olduğunu, artık birlikte oturmadığını beyan ederek, adres kayıtlarından çıkarılmasını istedi. Polis merkezindeki işlemlerin ardından telefonla Murat Güldüren'e ulaşan Muhitten Y., polisin kendisini aradığını belirterek, "Başım senin yüzünden belaya girecek. Üstelik seni adres kaydımdan sildirdim. Polis merkezine git" diye bilgi verdi.

ÖNCE YUMRUK ATTI SONRA KULAĞINI KESTİ

Sinirlenen Murat Güldüren, bir süre alkol aldıktan sonra telefonla aradığı Muhitten Y. ile buluştu. Güldüren, otomobiline bindirdiği Muhittin Y.'yi Konuksever Mahallesi'nde bir iş yerine götürdü. Burada Muhittin Y.'nin yüzüne yumruk atan Güldüren, daha sonra maket bıçağıyla tehdit ederek koltuğa oturttu. Koltuğun arkasına geçerek, Muhittin Y.'yi başından tutan Murat Güldüren, iddiaya göre, "Bizde ispiyoncuların sonu budur" diyerek, sol kulağının büyük bölümünü maket bıçağıyla kestikten sonra kaçtı.