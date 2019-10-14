HABER

"İsraf olan gıdanın dörtte biriyle 820 milyon aç insanı doyurabilirsiniz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 11:10 | Son Güncelleme

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık: - "Dünyada üretilen gıdanın üçte biri israf oluyor, israf olan gıdanın dörtte biri ile 820 milyon aç insanı doyurabilirsiniz" - "Üretilen gıdanın yüzde 20'si tarlada, yüzde 40'ı da sofrada israf ediliyor. Bunda çelişki var. Bir taraftan insanlar açlıkla mücadele ediyor, diğer taraftan da bizler üretilen değerli gıdayı israf ediyoruz"

ELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN - Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Ayşegül Selışık, "Dünyada üretilen gıdanın üçte biri israf oluyor, israf olan gıdanın dörtte biri ile 820 milyon aç insanı doyurabilirsiniz." dedi.

Selışık, Elazığ'da katıldığı sempozyumun ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, FAO verilerine göre dünya genelinde her yıl ortalama 750 milyar dolar değerindeki gıdanın israf olduğunu belirtti.

Öte yandan 820 milyon kişinin açlıkla mücadele ederken, hemen hemen aynı sayıda insanın ise obeziteyle mücadele ettiğini aktaran Selışık, bunun endişe verici olduğunu kaydetti.

Gıda israfının tarladan başladığını vurgulayan Selışık, hasat yöntemleri, uygun olmayan saklama koşulları, aşırı tüketim ile tüketicinin gıdaya gereken değeri vermemesinin en büyük neden olduğunu dile getirdi.

- "Tüm ülkelerin birlikte mücadele etmesi gerekiyor"

Selışık, dünyada açlıkla mücadele eden 820 milyon kişinin büyük bölümünün Afrika ülkelerinde yaşadığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Orada su kaynaklarının yetersizliği ve iklim şartları gibi nedenlerden yeteri gıda üretimi yapılamıyor. Ama gelişmiş ülkelerde de aşırı bir gıda israfı var. Dünyada üretilen gıdanın üçte biri israf oluyor, yine israf olan gıdanın dörtte biri ile 820 milyon aç insanı doyurabilirsiniz. Üretilen gıdanın yüzde 20'si tarlada, yüzde 40'ı da sofrada israf ediliyor. Bunda çelişki var. Bir taraftan insanlar açlıkla mücadele ediyor, diğer taraftan da bizler üretilen değerli gıdayı israf ediyoruz. Tüm ülkelerin birlikte mücadele etmesi gerekiyor."

- "Ortak bir çaba gerekiyor"

Ayşegül Selışık, Türkiye'de Tarım ve Orman Bakanlığı ile uyguladıkları "Gıdanı Koru" kampanyası ile açlık ve israf ile mücadeleyi uluslararası gündeme taşımaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Yoksul ülkelerde açlıkla mücadele edilirken, gelişmiş ülkelerde ise obeziteyle mücadele edildiğini anımsatan Selışık, şunları aktardı:

"Obeziteye ve diğer bulaşıcı olmayan hastalıklara ayrılan ciddi kaynaklar var, tüm bu kaynakları toparladığınızda dünyada açlık diye bir şey kalmaz ama bunun için ortak bir çaba gerekiyor. Ülkelerin, kamu ve özel kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin, üniversitelerin bu konuda bilinçlendirme yapmaları gerekiyor. Bireyler olarak ilk önce israf etmemekten başlamamız lazım ama bir taraftan da sağlıklı gıda tüketimine de özen göstermemiz lazım. Bugün 670 milyondan fazla yetişkin, 120 milyon çocuk (5-19 yaş arası) obez ve 5 yaşın altında 40 milyonu aşkın çocuk fazla kilolu iken, 820 milyonu aşkın insan ise açlık çekiyor. Türkiye de aynı şekilde obezite sorunuyla uğraşan ülkelerin başında geliyor."

- "Obezite ve kötü beslenme her 3 kişiden birini etkiliyor"

Selışık, dünya genelinde küreselleşme, kentleşme, gelir artışı, hazır gıda sektöründeki gelişmelerin neticesinde beslenme ve yeme alışkanlıklarında büyük değişiklikler yaşandığını belirtti.

Mevsiminde yetişen, lif yönünden zengin yiyeceklerden uzaklaşılarak daha çok şeker, yağ, tuz, işlenmiş gıdalar ve et gibi yüksek kalorili yiyeceklerle beslenmeye geçiş olduğuna dikkati çeken Selışık, şunları kaydetti:

"Sağlıksız beslenme, kalp-damar hastalıkları, diyabet ve bazı kanser türleri gibi bulaşıcı olmayan hastalıklarda ölümlere sebep olan risk faktörlerinin başında gelmektedir. Dünya çapındaki sağlıksız yeme alışkanlıkları için yılda 2 trilyon dolara yaklaşan maliyetiyle hükümetlerin sağlığa ayırdıkları bütçelerin üzerinde büyük bir yük oluşturmaktadır. Obezite ve diğer kötü beslenme biçimleri her üç kişiden birini etkilemektedir.
Tahminler bu oranın 2025 yılı itibarıyla her iki kişiden biri şeklinde olacağını göstermektedir. Bulaşıcı olmayan hastalıklar dediğimiz sağlık giderlerine harcanan para çok büyük bir rakam. Bu harcanan parayla siz dünyada aç olan insanları çok rahat doyurabilirsiniz. Böyle de bir çelişki var."

PARTNERAnnesinin izinde!Annesinin izinde!
Suriye sınırına askeri sevkiyatSuriye sınırına askeri sevkiyat
Enver Yücel: Dünya ülkeleri Türkiye'ye haksızlık yapıyorEnver Yücel: Dünya ülkeleri Türkiye'ye haksızlık yapıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açlık Afrika Elazığ FAO gıda israfı obezite

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

Erdoğan Beştepe'de görüşmüştü! İlk karar hayata geçirildi

Erdoğan Beştepe'de görüşmüştü! İlk karar hayata geçirildi

O Ses Türkiye'ye damga vuran yarışmacı! Jüri karıştı

O Ses Türkiye'ye damga vuran yarışmacı! Jüri karıştı

İlkay ve Emre Can'dan "Asker selamı" açıklaması

İlkay ve Emre Can'dan "Asker selamı" açıklaması

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Polis olmak isteyenlere müjde! 7 bin aday alınacak

Polis olmak isteyenlere müjde! 7 bin aday alınacak

Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Gri listedeki DHKP/C'li terörist Seval Yaprak yakalandı

Arananlar listesindeki Seval Yaprak yakalandı!

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Ayn el Arap'a harekat için hazırlıklar tamamlandı, Erdoğan'ın talimatı bekleniyor

Hazırlıklar tamam yeni hedef için Erdoğan'ın talimatı bekleniyor

Cumhurbaşkanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı mesajı: Durmak yok

Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok

Karkamış'ta eğitime 2 gün ara

Bir ilçede daha okullar tatil edildi

Balıkesir Ayvalık'ta göçmen teknesi battı! 1 çocuk öldü, 1 bebek kayıp

Balıkesir'de facia! 1 çocuk öldü, 1 bebek kayıp

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.