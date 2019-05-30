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İsrail 17 Eylül'de erken seçime gidecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 01:05 | Son Güncelleme

İsrail'de, Meclisi fesheden yasa tasarısının parlamentoda kabul edilmesinin ardından 17 Eylül'de erken seçime gidilmesi kararlaştırıldı

KUDÜS (AA) - İsrail'de, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yeni koalisyon hükümetini kuramaması üzerine 17 Eylül'de yeniden erken seçime gidilmesi kararı alındı.

Parlamentoda yapılan oylamada Meclisin feshedilerek erken seçime gidilmesini öngören yasa tasarısı, 45 hayır oyuna karşılık 74 evet oyuyla geçti.

Sağcı 6 parti ile İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin evet oyu verdiği yasa tasarısıyla 17 Eylül'de erken seçime gidilmesi kararlaştırıldı.

İsrail'de 9 Nisan'da yapılan erken genel seçimlerde hiç bir parti 120 sandalyeli mecliste tek başına iktidara gelmek için gerekli 61 milletvekiline ulaşamamıştı.

Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, seçimden az farkla birinci çıkan Başbakan Netanyahu'ya geçen ay koalisyonu kurma görevi vermişti.

- Zorunlu askerlik yasası nedeniyle hükümet kurulamadı

Revlin'in görevi vermesinin ardından Netanyahu, meclise girmeyi başaran 5 sağ parti ile koalisyon hükümeti kurmak için görüşmelere başlamıştı.

Ancak, mecliste 5 milletvekiline sahip olan Liberman liderliğindeki İsrail Evimiz Partisi, Netanyahu liderliğindeki sağcı hükümete katılmak için Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilerin de askerlik görevini yapmasını zorunlu hale getiren yasa tasarısının meclisten geçmesini şart koşmuştu.

Yasa tasarısına koalisyonda yer almayı kabul eden Ultra-Ortodoks Yahudileri temsil eden 8'er milletvekiline sahip "Şas" ile "Yahudi Birleşik Tevrat" Partisi'nin karşı çıkması nedeniyle Liberman koalisyon hükümetine katılmayı reddetmişti.

Bu nedenle Netanyahu'nun partisinin başı çektiği 5 sağ partinin sandalye sayısı 60'ta kalarak güvenoyu için gerekli 61 milletvekiline ulaşamadığı için hükümet kurulamadı.

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Binyamin Netanyahu israil

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