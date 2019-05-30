İsrail 17 Eylül’de erken seçime gidiyor

İsrail’de meclisi fesheden yasa tasarısının parlamentoda kabul edilmesi üzerine 17 Eylül’de erken seçime gidilmesi kararı alındı.

İsrail Parlamentosu, Başbakan Netanyahu’nun koalisyon hükümetini kuramaması üzerine Knesset’in feshedilip yeni seçime gidilmesi için verdiği yasa tasarısının kabul edilmesi üzerine 17 Eylül’de erken seçime gidilmesi kararını aldı. Parlamentoda yapılan oylamada 45 hayır oyuna karşılık 74 evet oyuyla yasa tasarısı kabul edildi. Erken seçim kararı alınmaması durumunda ise İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin’in muhalefet parti liderine hükümeti kurma görevi vermesi bekleniyordu. Netanyahu, sırf hükümeti kendi kurması pahasına Knesset’i feshettirmesi konusundaki eleştiriler üzerine yaptığı açıklamada, “İsrail halkı net bir karar verdi. Halk benim başbakan olmama, Likud partisinin hükümeti kurmasına karar verdi” dedi.

İsrail’de 9 Nisan’da yapılan erken genel seçimlerde hiçbir parti mecliste tek başına iktidara gelmek için gerekli milletvekili sayısına ulaşamamıştı. Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ise seçimden az farkla birinci çıkan Başbakan Binyamin Netanyahu’ya geçtiğimiz ay koalisyonu kurma görevi vermişti. Netanyahu’nun koalisyon hükümeti kurma konusunda İsrail Evimiz Partisi Başkanı eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman ile anlaşmaması üzerine meclisin feshedilip erken seçime gidilmesi için İsrail Meclisi Knesset’te ilk oylama yapılmış, meclisin feshi için çoğunluk evet demişti. Mecliste 44 milletvekili meclisin feshedilip erken seçime gidilmesi teklifini reddederken, 66 milletvekili meclisin feshi için evet oyu kullanmıştı.

