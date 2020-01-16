HABER
  4. İsrail 17 yıl hapiste kalan Filistinli tutukluyu serbest bıraktı

İsrail 17 yıl hapiste kalan Filistinli tutukluyu serbest bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 00:18 | Son Güncelleme

İsrail 17 yıl hapiste kalan Filistinli tutukluyu serbest bıraktı

İsrail, Filistinli tutuklu Ala Şehade Ebu Cezer'i 17 yıllık mahkumiyetinin ardından serbest bıraktı.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun Sınır Kapısı'ndan (Erez) geçerek Gazze'ye gelen 43 yaşındaki Ebu Cezer, ailesi ve sevenleri tarafından karşılandı.

İsrail askerleri, Ebu Cezer'i 2003 yılında "Fetih Hareketi'nin askeri kanadı Aksa Şehitleri Tugayı'na mensup olma" ve "İsrail aleyhine operasyonlara katılma" suçlamalarıyla gözaltına almıştı.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 220'si çocuk olmak üzere, 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Burası Çin... Kedisi için torununu sarkıttı! Burası Çin... Kedisi için torununu sarkıttı!
Minibüs kullanırken okey oynayan sürücünün ehliyetine el konulduMinibüs kullanırken okey oynayan sürücünün ehliyetine el konuldu
Gasp etmek istediği kişi tarafından öldürüldüGasp etmek istediği kişi tarafından öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistinli tutuklu israil

En Çok Okunan Haberler

Olay yaratacak Kasım Süleymani iddiası! Esed rejimi...

Olay yaratacak Kasım Süleymani iddiası! Esed rejimi...

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

Savaşı bitiren imza! İlk adım atıldı

Savaşı bitiren imza! İlk adım atıldı

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 3 parti baraj altında kalıyor

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 3 parti baraj altında kalıyor

Ziraat Bankası'ndan yeni kredi

Ziraat Bankası'ndan yeni kredi

Trump açık açık küfür etti: Or... çocuğu...

Trump açık açık küfür etti: Or... çocuğu...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gasp etmek istediği kişi tarafından öldürüldü

Gasp etmek istediği kişi tarafından öldürüldü

Acı haber! Duvardaki resim yürek sızlattı

Acı haber! Duvardaki resim yürek sızlattı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

Bursa'da ‘dur’ ihtarına uymayarak polisi yaralayan sürücü tutuklandı

‘Dur’ ihtarına uymayarak polisi yaralayan sürücü tutuklandı

Bursa'da otomobilinden 16 kilo esrar çıkan zanlı tutuklandı

İstihbarat sonrası harekete geçildi! Zulalı yerlerde bulundu!

Orta ve Doğu Akdeniz'de fırtına uyarısı!

Orta ve Doğu Akdeniz'de fırtına uyarısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.