İsrail 1948'deki Nekbe sırasında işlediği suçların belgelerini sümen altı ediyor

KUDÜS (AA) - İsrail'in, Filistinliler için zorunlu göç, yağma ve katliamların simgesi olan 1948'deki "Nekbe" (Büyük Felaket) sırasında Filistinlilere karşı işlediği suçların belgelerini ortadan kaldırmaya çalıştığı belirtildi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail Savunma Bakanlığına bağlı bir ekip, son 10 yıldır kamu ve özel arşivlerinde bulunan 1948'deki Nekbe ile ilgili tüm belgeleri sistematik şekilde araştırarak ortadan kaldırıyor.

Haberde olayı ilk defa ortaya çıkaran İsrail-Filistin Çatışması Araştırma Enstitüsü'nün "İsrail Savunma Bakanlığı'na bağlı Gizli Güvenlik İdaresi tarafından yönetilen belge temizleme operasyonunun faaliyet ve bütçesinin açıklanmasının yasak olduğuna" dair raporuna da yer veriliyor.

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Gizli Güvenlik İdaresi'nin tarihi birçok belgeyi usulsüz ve yetkisi dışında ortadan kaldırdığı belirtilirken, daha önce askeri denetleme kurulunca ulaşılabilirliğine onay verilmiş belgelere erişim yasağı getirildiği kaydediliyor.