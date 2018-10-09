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İsrail 2 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 02:46 | Son Güncelleme

İsrail 2 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı

GAZZE - (AA) - İsrail güçleri Gazze açıklarında 2 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı.

Filistin Tarım İşleri Komiteleri Birliği'nden (UAWC) yapılan yazılı açıklamada, İsrail deniz kuvvetlerinin, Safvet ve Rifat Zayid adlı iki kardeş balıkçıyı, Gazze'nin kuzeyindeki Es-Sudaniyye sahilinden 2 mil açıkta balık avlamaya çalıştıkları sırada gözaltına aldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin Filistinli kardeşlere ait balıkçı teknesini denizde bıraktığı ifade edildi.

Balıkçıların gözaltına alınmasıyla ilgili İsrail ordusundan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Antlaşması'na göre, Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nin 20 mil açığına kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip. Ancak, İsrail yönetimi, Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.

Gazze'deki Balıkçılar Sendikası verilerine göre, bölgede yaklaşık 50 bin kişinin geçimi, 4 bin balıkçı tarafından sağlanıyor.

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Filistinli 2 balıkçı Gazze gözaltı İsrail Deniz Kuvvetleri

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