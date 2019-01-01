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İsrail 2 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 13:53 | Son Güncelleme

İsrail 2 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı

İsrail güçleri Gazze Şeridi açıklarında 2 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı.

Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail deniz güçlerinin, Filistinli balıkçı İsa eş-Şerafi (73) ile oğlu Basil'in (31) teknesine ateş açtığını, ardından iki balıkçıyı da gözaltına aldığını belirtti.

Ayaş, gözaltına alınan Filistinli balıkçıların İsrail'in izin verdiği 6 mil sınırını aşmadığını söyledi.

- Oslo Antlaşması'nda sınır 20 mil

Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Antlaşması'na göre, Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nin 20 mil açığına kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip. Ancak, İsrail yönetimi, Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.

Gazze'deki Balıkçılar Sendikası verilerine göre, bölgede yaklaşık 50 bin kişinin geçimi, 4 bin balıkçı tarafından sağlanıyor.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

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Filistinli balıkçı gözaltı israil

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