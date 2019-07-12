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İsrail 2 yılda tedavi için Gazze’den çıkmak isteyen hastaların yüzde 40’ını reddetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 00:05 | Son Güncelleme

Filistin Sağlık Bakanı Mai Alkaila, İsrail hükümetinin son 2 yılda tedavi amacı ile Gaze’den ayrılmak isteyen hastaların yüzde 40’ını reddettiğini açıkladı.Filistin Sağlık Bakanı Mai Alkaila, İsrail hükümetinin son 2 yılda Kudüs’te ya da Batı Şerida’da tedavi amacı ile Gaze’den ayrılmak isteyen hastaların yüzde 40’ını reddettiğini açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanı Mai Alkaila, İsrail hükümetinin son 2 yılda tedavi amacı ile Gaze’den ayrılmak isteyen hastaların yüzde 40’ını reddettiğini açıkladı.
Filistin Sağlık Bakanı Mai Alkaila, İsrail hükümetinin son 2 yılda Kudüs’te ya da Batı Şerida’da tedavi amacı ile Gaze’den ayrılmak isteyen hastaların yüzde 40’ını reddettiğini açıkladı. Ramallah’da düzenlenen bir programda konuşan Alkaila, İsrailli yetkililerin tedavi amacı ile Gazze’den ayrılan çocukların ailelerine de çocuklarına eşlik etme izni vermediğini ve bu sebeple pek çok çocuğun sadece sağlık çalışanlarının gözetiminde Küdüs ve Batı Şeria’ya tahliye edildiğini vurguladı. Alkaila, İsrail tarafından Gazze’ye uygulanan kuşatmanın sağlık başta olmak üzere Filistinlileri her açıdan zor duruma soktuğunu kaydetti.

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