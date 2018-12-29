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İsrail 2018’de 6 bin 489 Filistinliyi gözaltına aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 17:31 | Son Güncelleme

FKÖ'ye bağlı Filistin Esirler Heyeti, İsrail güçlerinin 2018 yılında, bin 63’ü çocuk olmak üzere 6 bin 489 Filistinliyi gözaltına aldığını açıkladı

KUDÜS (AA) - İsrail güçleri, 2018 yılında işgal ve abluka altında tuttuğu Filistin topraklarında düzenlediği operasyonlarda 6 bin 489 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti tarafından yayımlanan rapora göre, bin 63’ü çocuk, 140’ı kadın, 6’sı milletvekili, 38’i gazeteci olmak üzere 6 bin 489 Filistinli İsrail güçlerince gözaltına alındı.

Raporda, İsrail makamlarının 389’u hakkında yakalama kararı verdiği 988 Filistinliyi de hiçbir suçlama yöneltmeksizin idari tutukluluk uygulamasıyla tutukladığı kaydedildi.

Gözaltına alınan Filistinlilerin ülkedeki 22 ayrı gözaltı ve tutukevine dağıtıldığına işaret edilen raporda, halihazırda cezaevlerinde tutulan Filistinli sayısının da 6 bin olduğu aktarıldı.

- İsrail hapishanelerindeki hastalardan 34'ü kanser

Raporda, cezaevlerinde tutulan Filistinlilerden 250’sinin çocuk, 54’ünün kadın, 8’inin milletvekili, 27’sinin gazeteci, 450’sinin idari tutuklu, 750’sinin de hasta olduğuna dikkat çekilerek, hasta tutuklulardan 200’ünün acil tıbbi müdahaleye muhtaç olduğu aktarıldı.

İsrail hapishanelerindeki 34 kişinin de kanser olduğu vurgulandı.

Batı Şerialıların tutukluların yüzde 87’sini, Kudüslülerin yüzde 8’ini, Gazzelilerin ise yüzde 5’ini oluşturduğu belirtilen raporda, 48 Filistinlinin İsrail hapishanelerinde 20 yıldan fazladır tutuklu bulunduğu, bunların 27’sinin FKÖ ile İsrail arasında Oslo Anlaşması’nın imzalanması öncesi dönemden kalma tutuklular olduğu kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılarda kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin FKÖ israil

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