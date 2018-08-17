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İsrail 2018'de Filistinli 15 balıkçıyı yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 00:20 | Son Güncelleme

İsrail 2018'de Filistinli 15 balıkçıyı yaraladı

İsrail 2018'in başından bu yana Gazze Şeridi açıklarında avlanan 15 Filistinli balıkçıyı yaraladı, 39'unu gözaltına aldı.

Filistin'deki El-Mizan İnsan Hakları Merkezi'nin yayımladığı rapora göre, İsrail güçleri 2018 yılı içinde Gazze açıklarındaki balıkçı teknelerine 231 defa ateş açtı, 12 tekneye ise el koydu.

İsrail güçleri bu yıl içinde şu ana kadar 15 balıkçıyı yaraladı, 39 balıkçıyı gözaltına aldı.

Raporda ayrıca "İsrail'in kasıtlı şekilde balıkçıları engelleme ve maddi kayba uğratma politikası izlediği" vurgulandı.

- Gazze'de 50 bin kişinin geçimi balıkçılığa dayanıyor

Gazze'deki Balıkçılar Sendikası verilerine göre, bölgedeki yaklaşık 50 bin kişinin geçimi, 4 bin balıkçı tarafından sağlanıyor.

İsrail yönetimi, Gazze Şeridi açıklarındaki avlanma mesafesini 9 Temmuz'da 9 milden 6 mile, bundan bir hafta sonra da 3 mile indirme kararı almıştı.

İsrail'in salı günü avlanma mesafesini 3 mile indirme kararından geri adım atmasıyla birlikte Gazzeli balıkçılar, yaklaşık bir ay sonra dün ilk defa yeniden 9 mile kadar açılabilmişti.

İsrail askerleri, avlanma mesafesini aştıkları iddiasıyla sık sık Gazzeli balıkçıların üzerine ateş açıyor, gözaltına alıyor veya teknelerine el koyuyor.

- Oslo Antlaşması'nda sınır 20 mil

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Antlaşması'na göre, Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nin 20 mil açığına kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip. Ancak İsrail yönetimi, Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.

İsrail, 2 milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni Hamas'ın 2006'daki seçimleri kazanmasından bu yana abluka altında tutuyor.

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Anahtar Kelimeler:
balıkçı Gazze israil

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