İsrail 2018'de Gazze'de 50 çocuğu öldürdü

Gazze'deki El-Mizan İnsan Hakları Merkezi, İsrail ordusunun 2018'de Gazze'de 50 çocuğu öldürdüğünü, 2 bin 890 çocuğu yaraladığını duyurdu.

El-Mizan İnsan Hakları Merkezi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sırasında işlediği çocuk hakları ihlalleriyle ilgili bir rapor yayınladı.

Raporda, İsrail ordusunun 2018'de Gazze'de 50 çocuğu öldürdüğü, 2 bin 890 çocuğu yaraladığı ve 28 çocuğu gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail güçlerinin, özellikle çocuk hakları başta olmak üzere Gazze'deki Filistinlilere yönelik sistematik ihlallerine devam ettiği kaydedilen raporda, özellikle İsrail'in öldürme ve gözaltına alma gibi doğrudan veya dolaylı saldırıları başta olmak üzere çatışmalardan en çok çocukların etkilendiği kaydedildi.

Raporda, "İsrail'in uluslararası insan hakları kurallarını ve uluslararası insan hakları kanunlarını çiğnemeye devam etmesi, uluslararası toplumun, başta Gazze Şeridi olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında yaşayan sivillere yönelik yasal ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmekten aciz kalmasının doğal bir yansımasıdır." ifadesine yer verildi.