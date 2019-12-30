İsrail 2019’da 5 bin 500'den fazla Filistinliyi gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail güçleri, bu yıl işgal ve abluka altında tuttuğu Filistin topraklarında çeşitli bahanelerle 5 bin 500'den fazla Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin merkezli Ed-Damir Esir ve İnsan Haklarını Koruma Kurumunun yayınladığı rapora göre, 2019'da gözaltına alınan 5 bin 500 Filistinli arasında 889 çocuk, 128 de kadın bulunuyor.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te hemen her gün Filistinlilerin yaşadığı mahalle ve köylere düzenlediği gece baskınlarında çeşitli gerekçelerle Filistinlileri gözaltına alıyor.

Gözaltına alınan Filistinlilerden bazıları mahkemeye sevk edilirken, diğerleri de bazen günlerce süren sorgunun ardından serbest bırakılıyor.

- İsrail hapishanelerindeki tutuklu hastalardan 10'u kanser

Rapora göre, İsrail hapishanelerindeki tutuklu Filistinli sayısı ise 5 bine ulaştı. Tutukluların 200'ü çocuk, 40'ı da kadın. 450 Filistinli ise idari tutuklu adı altında hapishanede tutuluyor.

İsrail cezaevlerinde 10'u kanser olmak üzere 700 hasta Filistinli bulunuyor.