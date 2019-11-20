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İsrail 2019'da 745 Filistinli çocuğu gözaltına aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 16:18 | Son Güncelleme

İsrail 2019'da 745 Filistinli çocuğu gözaltına aldı

KUDÜS (AA) – İsrail güçleri, 2019'un ilk on ayında 745 Filistinli çocuğu gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyetinin "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" münasebetiyle yayımladığı raporda, İsrail hapishanelerinde 200'den fazla Filistinli çocuk bulunduğu belirtildi.

İsrail güçlerinin 2019'un başından ekim ayı sonuna kadar 18 yaş altı 745 Filistinli çocuğu gözaltına aldığı kaydedilen raporda, bu çocukların eğitim başta olmak üzere ailelerinin ziyaretine izin verilmemesi ve tedavileri için ihtiyaç duydukları ilaçların verilmemesi gibi birtakım hak ihlallerine maruz kaldığı ifade edildi.

Tel Aviv yönetiminin 2015'te Filistinli çocuklarla ilgili ağır cezalar içeren bir dizi yasa tasarısını kanunlaştırdığı vurgulanan raporda, İsrail güçlerinin 2015'ten bu yana gözaltına aldığı bazı çocuklara doğrudan ateş açtığı, hakaret ettiği veya baskı, tehdit ve şiddetli darp uyguladığı kaydedildi.

Raporda ayrıca Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) başta olmak üzere uluslararası kuruluşlara "Filistinli çocukların korunması için daha fazla çaba gösterilmesi" çağrısı yapıldı.

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