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İsrail 2019'un ilk yarısında Gazze'de 54 Filistinliyi şehit etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 17:46 | Son Güncelleme

İsrail 2019'un ilk yarısında Gazze'de 54 Filistinliyi şehit etti

İsrail, yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde, 2019'un ilk yarısında 12'si çocuk, 4'ü kadın 54 Filistinliyi şehit etti.

Gazze'deki El-Mizan İnsan Hakları Merkezi, İsrail'in 2019'un ilk yarısında Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere karşı gerçekleştirdiği ihlallere ilişkin bir rapor yayımladı.

Raporda, İsrail kuvvetlerinin bu yılın ilk yarısında 12'si çocuk, 4'ü kadın olmak üzere 54 Filistinliyi şehit ettiği, ayrıca bin 226'sı çocuk, 179'u kadın toplam 3 bin 723 kişiyi yaraladığı belirtildi.

İsrail'in Gazze sınırında düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katılan Filistinlilere karşı "öldürücü güç kullandığı" kaydedilen raporda, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde sistematik şekilde insan hakları ihlalleri gerçekleştirdiği ifade edildi.

İsrail'in, sınır ihlali yaptıkları gerekçesiyle Filistinli balıkçılara ateş açtığı, balıkçıları gözaltına aldığı veya teknelerine el koyduğu aktarılan raporda, 2019'un ilk yarısında Gazze açıklarındaki balıkçılara İsrail kuvvetleri tarafından 207 saldırı düzenlendiği, 15 balıkçının yaralandığı, 28 balıkçının gözaltına alındığı, 11 teknenin alıkonulduğu, 9 teknenin ise zarar gördüğü kaydedildi.

Raporda ayrıca, İsrail'in bu yılın başından itibaren Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine 27 saldırı düzenlediği ve aynı dönemde 22'si çocuk 88 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail yönetiminden, Gazze'ye uyguladığı her türlü ablukayı kaldırması istenen raporda, uluslararası topluma da "işgal altındaki Filistin topraklarındaki ihlalleri durdurarak sivil halkı koruma" çağrısında bulunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze israil

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