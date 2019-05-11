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İsrail, 3 balıkçıyı gözaltına aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2019 16:37 | Son Güncelleme

İsrail güçleri, Gazze açıklarında avlanan 3 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı.İsrail’in Filistinli balıkçılara geçtiğimiz cumartesi günü getirdiği, Gazze sahili açıklarında avlanma yasağını kaldırma kararından bir gün sonra İsrail tarafından 3 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı.

İsrail güçleri, Gazze açıklarında avlanan 3 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı.
İsrail’in Filistinli balıkçılara geçtiğimiz cumartesi günü getirdiği, Gazze sahili açıklarında avlanma yasağını kaldırma kararından bir gün sonra İsrail tarafından 3 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı. İsrail güçlerinin Gazze açıklarında avlanan Filistinli balıkçıların teknelerine doğru ateş açtığı ve 3 balıkçıyı gözaltına aldığı aktarıldı.
Filistinli Balıkçılar Birliği Başkanı Nizar Ayaş, gözaltına alınan isimlerin aynı aileden Mansur, Atıf ve İmran Bekir olduğunu belirtti. Balıkçılara yapılan gözaltı, İsrail’in Filistinliler için balıkçılık haklarına izin vereceğini açıklamasından bir gün sonra gerçekleşti.

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