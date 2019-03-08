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İsrail 4 Filistinli balıkçıyı gözaltı aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 13:07 | Son Güncelleme

İsrail 4 Filistinli balıkçıyı gözaltı aldı

İsrail Deniz Kuvvetleri, Gazze açıklarında 4 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı.

Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail donanmasının bu sabah Gazze açıklarında avlanan 4 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldığını söyledi.

Ayaş, balıkçıların İsrail tarafından belirlenen mesafeyi ihlal etmediğini ancak Gazze'nin iki mil açıklarında alıkonulduklarını aktardı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Antlaşması'na göre, Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nin 20 mil açığına kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip. Ancak, İsrail yönetimi, Filistinli balıkçıların bu hakkına engel olarak balıkçıların 6 milin dışına çıkmasına izin vermiyor.

Gazze'deki Balıkçılar Sendikası verilerine göre, bölgede yaklaşık 50 bin kişinin geçimi, 4 bin balıkçı tarafından sağlanıyor.

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bildirildi. Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş Filistinli balıkçılar Gazze israil

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