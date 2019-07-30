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İsrail, 6 yaşındaki Filistinli çocuğu sorguya çağırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 23:39 | Son Güncelleme

İsrail ordusu, İsrail askerlerine taş attığı iddiasıyla Kudüs’ün İsaviya beldesinde 6 yaşındaki Qais Obaid’i sorguya çağırdı.İsrail ordusu, İsrail askerlerine taş attığı iddiasıyla Kudüs’ün İsaviya beldesinde yaşayan 6 yaşındaki Qais Obaid’i sorgulamak için karakola çağırdı.

İsrail ordusu, İsrail askerlerine taş attığı iddiasıyla Kudüs’ün İsaviya beldesinde 6 yaşındaki Qais Obaid’i sorguya çağırdı.

İsrail ordusu, İsrail askerlerine taş attığı iddiasıyla Kudüs’ün İsaviya beldesinde yaşayan 6 yaşındaki Qais Obaid’i sorgulamak için karakola çağırdı. Obaid ve babasına yarın karakola gelmesi için soruşturma mektubu verildiği bildirildi. İsrail ordusu, dün de 3 yaşındaki Filistinli Muhammed Rabi’yi askeri aracı taşladığı gerekçesiyle sorguya çağırmıştı. İsrail’de geçtiğimiz 3 yıl içinde yaklaşık 20 Filistinli çocuk hapis cezasına çarptırıldı.

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