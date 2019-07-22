HABER

İsrail 9 katlı binayı havaya uçurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 23:32 | Son Güncelleme

İsrail güçleri, işgal ettiği Doğu Kudüs’te Filistinlilere ait 9 katlı binayı havaya uçurdu.Sabahın erken saatlerinde Doğu Kudüs’ün Vadi El-Hummus Mahallesi’ne iş makineleri ile gelen İsrail güçleri, Filistinlilere ait evleri yıkmaya başladı.

İsrail 9 katlı binayı havaya uçurdu

İsrail güçleri, işgal ettiği Doğu Kudüs’te Filistinlilere ait 9 katlı binayı havaya uçurdu.
Sabahın erken saatlerinde Doğu Kudüs’ün Vadi El-Hummus Mahallesi’ne iş makineleri ile gelen İsrail güçleri, Filistinlilere ait evleri yıkmaya başladı. İsrail Yüksek Mahkemesinin kararıyla Sur Ahir bölgesinde bulunan Ayrım Duvarı’nın devamında tel bariyerlere yakın bulunan Filistinlilere 100 daireden oluşan 16 binanın yıkılması için çalışmalara başlandı. Muhammed İdris Ebu Tahir’e ait 9 katlı binanın yıkılmasıyla bugünkü çalışmalar sona ererken, gün içinde 72 dairenin bulunduğu 8 bina yıkıldı.
Kudüs’ü işgal altındaki bölge olarak tanıyan Birleşmiş Milletler (BM), İsrail’e yıkımları durdurması için çağrıda bulundu. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da, uluslararası toplumu Filistin halkına yönelik bu saldırganlığı durdurmaya çağırdı.

İsrail 9 katlı binayı havaya uçurdu

İsrail 9 katlı binayı havaya uçurdu

İsrail 9 katlı binayı havaya uçurdu

PARTNERRenklerin aşk hayatınız üzerindeki etkileriRenklerin aşk hayatınız üzerindeki etkileri
Çaldığı traktörle kaza yaptıÇaldığı traktörle kaza yaptı
Suriye sınırındaki Ceylanpınar'da patlama: Yaralılar var (2)Suriye sınırındaki Ceylanpınar'da patlama: Yaralılar var (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan İran'ın iddialarına yalanlama

Trump'tan İran'ın iddialarına yalanlama

İran, el koyduğu gemiden görüntü yayınladı

İran, el koyduğu gemiden görüntü yayınladı

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

New York'taki elektrik kesintisi tepkilere neden oldu

New York'taki elektrik kesintisi tepkilere neden oldu

'Acun'un tuzağına düştüm'

'Acun'un tuzağına düştüm'

Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor

Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sel felaketi nedeniyle Düzce Akçakoca’da denize girmek yasaklandı

İkinci bir duyuruya kadar denize girmek yasak!

Düzce'deki felaket anlarını anlattı! 50-60 kişi böyle kurtuldu

Düzce'deki felaket anlarını anlattı!

İzmir'de otomobil dereye düştü

İzmir'de otomobil dereye düştü

Aydın'da genç baba vahşice katledildi

Genç baba vahşice katledildi

Market sahibi yakaladığı hırsızlara sopa ile dayak attı

Market sahibi yakaladı, sopa ile dövdü

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.