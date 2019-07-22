İsrail AA muhabirini yeniden sınır dışı merkezine götürüyor

KUDÜS (AA) - İsrail makamlarının dün akşam sınır dışı ederek Ürdün'e sürmeye çalıştığı Anadolu Ajansı'nın (AA) Filistinli foto muhabiri Mustafa Kharouf'un avukatı Adi Lustigman, Ürdün'ün kararlı duruşu sayesinde müvekkilinin sınır dışı edilemediğini ancak yeniden 22 Ocak'tan bu yana gözaltına tutulduğu Givon Sınır Dışı Merkezi'ne götürüldüğünü söyledi.

Lustigman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrailli yetkililerin dün akşam saatlerinden bu yana Kharouf'u sınır dışı ederek Ürdün'e sürmek istediğini ancak Amman yönetiminin kararlı duruşu sayesinde müvekkilinin sınır dışı edilemediğini ifade etti.

Bu gelişme üzerine İsrailli yetkililerin AA foto muhabirini tekrar 6 ayı aşkın süredir gözaltında tutulduğu sınır dışı merkezine doğru yola çıkardığını aktaran Lustigman, müvekkili ile henüz telefonla görüşme imkanı bulamadığını dile getirdi.

- "Kharouf'un serbest bırakılması için hukuk mücadelemiz devam edecek"

Müvekkilinin serbest bırakılması için her türlü hukuki yolu denemeye devam edeceklerini vurgulayan, "Dün akşamdan beri yaşananlar Kharouf'un Kudüs'ten başka gidecek bir yerinin olmadığını bize gösterdi. Sınır Dışı Mahkmesi'nde 6 Ağustos'ta Kharouf'un duruşması olacak. O duruşmanın öne çekilmesini ve bir an önce müvekkilimin serbest bırakılmasını isteyeceğiz." dedi.