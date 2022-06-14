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İsrail, ABD’den Bölgesel Güç Çağrısında Bulundu

14.06.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail Savunma Bakanı İran'a karşı ABD'nin önderlik edeceği ve Körfez Arap ülkelerinin yanı sıra Mısır ve Ürdün’nün dahil olacağı bir “bölgesel güç birikimi” çağrısında bulundu. Bakan Gantz böyle bir işbirliği "ilgili tüm tarafları güçlendirecek" dedi

İsrail, ABD’den Bölgesel Güç Çağrısında Bulundu

İsrail Savunma Bakanı, ABD Başkanı Joe Biden'in bölgeyi ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, İran konusunda endişelerini paylaşan İsrail ve Arap ülkelerinin, ABD’nin himayesi altında ortak bir güç oluşturmaları gerektiğini söyledi.

Biden'ın gelecek ay yapacağı İsrail ve Suudi Arabistan'a ziyaretleri sırasında gündeminde olması muhtemel konular arasında, İran’ın nükleer programı ve bunu sona erdirmeyi amaçlayan 2015 anlaşmasını yeniden canlandırmak için yapılan ancak şu ana kadar sonuç alınamayan uluslararası müzakereler yer alıyor.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz yaptığı bir konuşmada, İsrail'in 2020’de, ABD tarafından desteklenen bir diplomatik girişim kapsamında İsrail ile yakın ilişkiler kuran Körfez’deki Arap ülkeleriyle ve ayrıca Mısır ve Ürdün'le olan güvenlik bağlarına değindi ve bu işbirliğini genişletmek için çabaların sürdüğünü ifade etti.

Gantz, resmi metine göre, "Gerekli olan sadece işbirliği değil, aynı zamanda Amerika’nın liderliğinde, ilgili tüm tarafların kuvvetini arttıracak bölgesel bir gücün oluşturulması” dedi.

Aslı İbranice olan metinde, "gücün" ortak askeri bir birliğe mi yoksa genel imkanlara mı atıfta bulunduğu net olarak anlaşılamadı.

Gantz, "İsrail vatandaşlarının güvenliği için bu konuda sürekli çalışıyoruz" dedi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in iki yıl önce İsrail ile ilişkilerini tesis ettikleri Abraham Anlaşmalarını desteklediğinin işaretini verdi. Ancak Riyad, komşusu İsrail'i resmen tanıdığını açıklamadı.

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