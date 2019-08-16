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İsrail ABD'li Kongre Üyesi Tlaib'in Batı Şeria Ziyaretine İzin Verdi

16.08.2019 17:46 | Son Güncelleme

Amerikalı iki Müslüman kadın Kongre üyesinin İsrail'e ziyaret taleplerine engel koyan İsrail, kararında değişiklik yaparak Batı Şeria'da büyükannesi ve akrabaları bulunan Temsilciler Meclisi Demokrat üyesi Rashida Tlaib'in ziyaretini onayladığını açıkladı

İsrail ABD'li Kongre Üyesi Tlaib'in Batı Şeria Ziyaretine İzin Verdi

İsrail İçişleri Bakanı Cuma günü ABD’li Demokrat Kongre üyesi Rashida Tlaib’in İsrail işgali altındaki Batı Şeria’yı ziyaret etme talebini kabul etti.

Demokrat Temsilciler Meclisi üyeleri Tlaib ve İlhan Omar, Kudüs ve Batı Şeria’yı planlı bir şekilde ziyaret etmek istemişti.

Ancak Perşembe günü İsrail, iki Amerikalı Kongre üyesinin ülkeye girişine izin vermeyeceğini söylemişti. İsrail bu kararı Başkan Donald Trump’ın yazdığı Twitter mesajının ardından almıştı. Trump mesajında hem kendisini hem de İsrail’in Filistinliler’e yönelik politikalarını eleştiren Kongre üyelerini ülkeye sokmanın İsrail için zayıflık olacağını söylemişti.

Ancak İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun bu kararı İsrail içinde de eleştirilere neden oldu.

Cuma günü ise İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Deri, Amerikalı Kongre üyesi Tlaib’in Batı Şeria’ya aralarında 90 yaşındaki büyük annesinin de olduğu akrabalarını görmek için gitme izni istediğini ve kendisine izin verildiğini bildirdi.

Tlaib’in yazılı olarak ilettiği mektubunda bunun büyükannesini görmek için son şansı olabilecğeini belirttiği ve yürürlükteki kısıtlamalara uyacağı sözünü vererek ziyareti sırasında boykot yapılmasını desteklemeyeceğini bildirdiği kaydedildi.

Tlaib’in ofisinden ise henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Ancak Filistinliler ise ABD Kongre’sinin Filistinli bir grup tarafından organize edilen bu turunun, içinde bulundukları duruma ışık tutacağına güveniyordu. Bu nedenle, İsrail İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan Tlaib’in kısıtlamalara saygılı davranacağı şeklindeki açıklama Filistinliler’den tepki çekti.

İsrail, Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Kudüs’ü 1967’de ilhak etti. Filistinliler bu topraklar üzerinde bağımsız bir devlet kurmak istiyor.

Tlaib ve Omar, Filistin liderliğindeki Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar (BDS) adlı küresel hareketi desteklemeleriyle biliniyor. İsrail ise BDS’nin İsrail’in varoluşunu hedef aldığını söylüyor.

İsrail’in Kongre üyelerine yasak koyması Trump’ın ülke içindeki siyasi rakipleriyle olan mücadelesine Ortadoğu’daki müttefiki İsrail’i de karıştırması olarak yorumlandı ve sıra dışı bir adım olarak değerlendirildi.

Kongre’nin hepsi beyaz olmayan kadınlardan oluşan ve kendilerine “tim” adını veren taze liberal üyeleri, Başkan Trump tarafından Demokrat Parti’nin yeni yüzü olarak lanse ediliyor.

Kongre’ye seçilen ilk Somali doğumlu Amerikalı olan Omar, İsrail’in yasağını “demokratik değerlere bir hakaret ve aşağılama” olarak değerlendirmişti.

Netanyahu ise Perşembe günü yaptığı yasağı savunan açıklamasında ülkesinin eleştiriye ve eleştirenlere açık olduğunu ancak kendisine karşı boykotu destekleyenlere açık olmadığını söylemişti.

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