İsrail ABD'li Kongre Üyesi Tlaib'in Batı Şeria Ziyaretine İzin Verdi

İsrail İçişleri Bakanı Cuma günü ABD’li Demokrat Kongre üyesi Rashida Tlaib’in İsrail işgali altındaki Batı Şeria’yı ziyaret etme talebini kabul etti.

Demokrat Temsilciler Meclisi üyeleri Tlaib ve İlhan Omar, Kudüs ve Batı Şeria’yı planlı bir şekilde ziyaret etmek istemişti.

Ancak Perşembe günü İsrail, iki Amerikalı Kongre üyesinin ülkeye girişine izin vermeyeceğini söylemişti. İsrail bu kararı Başkan Donald Trump’ın yazdığı Twitter mesajının ardından almıştı. Trump mesajında hem kendisini hem de İsrail’in Filistinliler’e yönelik politikalarını eleştiren Kongre üyelerini ülkeye sokmanın İsrail için zayıflık olacağını söylemişti.

Ancak İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun bu kararı İsrail içinde de eleştirilere neden oldu.

Cuma günü ise İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Deri, Amerikalı Kongre üyesi Tlaib’in Batı Şeria’ya aralarında 90 yaşındaki büyük annesinin de olduğu akrabalarını görmek için gitme izni istediğini ve kendisine izin verildiğini bildirdi.

Tlaib’in yazılı olarak ilettiği mektubunda bunun büyükannesini görmek için son şansı olabilecğeini belirttiği ve yürürlükteki kısıtlamalara uyacağı sözünü vererek ziyareti sırasında boykot yapılmasını desteklemeyeceğini bildirdiği kaydedildi.