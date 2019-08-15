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İsrail ABD’li Müslüman Kadın Siyasetçileri Kabul Etmiyor

15.08.2019 19:19 | Son Güncelleme

Batı Şeria ve Doğu Kudüs’ü ziyaret etmeyi planlayan Müslüman Kongre üyeleri Rashida Tlaib ile İlhan Omar, İsrail hükümetinin engeliyle karşılaştı. İsrail Dışişleri Bakanı Yardımcısı Tzipi Hotovely, hükümetin Demokrat Partili iki siyasetçinin ziyaretlerine izin vermeme kararı aldığını açıkladı

İsrail ABD’li Müslüman Kadın Siyasetçileri Kabul Etmiyor

Batı Şeria ve Doğu Kudüs’ü ziyaret etmeyi planlayan Amerikalı Müslüman Kongre üyeleri Rashida Tlaib ile İlhan Omar, İsrail hükümetinin engeliyle karşılaştı. İsrail Dışişleri Bakanı Yardımcısı Tzipi Hotovely, hükümetin Demokrat Partili iki siyasetçinin ziyaretlerine izin vermeme kararı aldığını açıkladı.

Demokrat Partili Tlaib ve Omar’ın böylesi bir engelle karşılaşma nedeninin, Filistin boykotunu açıkça destekliyor olmaları olduğu öngörülüyor. Zira, mevcut İsrail yasalarına göre, Filistin yanlısı Boykot, Tasfiye, Yaptırımlar (BDS) adıyla yürütülen harekete destek verenlerin İsrail’e girişi engellenebiliyor.

Son birkaç gündür gündemde olan sorunun yanıtını İsrail Dışişleri Bakanı Yardımcısı Tzipi Hotovely verdi. Hotovely, Perşembe günü yaptığı açıklamada, “İsrail, ABD’li Demokrat Kongre üyeleri Rashida Tlaib ve İlhan Omar’ın ziyaretlerini engelleme kararı aldı” ifadelerini kullandı.

Amerika doğumlu, 43 yaşındaki Demokrat Partili Rashida Tlaib Filistin kökenli ve Batı Şeria’da hala akrabaları yaşıyor. 37 yaşındaki İlhan Omar ise Amerika’ya çocuk yaştayken, ailesiyle birlikte Somali’den gelen bir göçmen. ABD Temsilciler Meclisi’ndeki ilk Müslüman kadın üye olma özelliğini taşıyan her iki siyasetçi de, Demokrat Parti içindeki ilerici hareketin en öne çıkan isimlerinden.

Omar ve Tlaib’in ziyaret tarihleri ve ayrıntıları henüz net olmamakla birlikte, yaklaşan hafta sonu için planlandığı ve Kudüs’teki Mescid-i Aksa ziyaretini de kapsadığı biliniyordu.

Omar ve Tlaib, Başkan Donald Trump’ın birçok defa kişisel olarak hedef aldığı Demokrat Partililer arasında. Trump, ikilinin Kudüs ziyaretleri planıyla ilgili olarak İsrail’den resmi bir açıklama gelmeden kısa bir süre önce, Twitter’dan bir mesaj paylaştı. Trump mesajında, “İsrail, Temsilciler Meclisi üyeleri Omar ve Tlaib’in ziyaretine izin verirse, bu çok büyük bir zayıflık göstergesi olur. Onlar (Omar ve Tlaib) İsrail’den ve tüm Yahudi insanlardan nefret ediyor. Onların zihniyetini değiştirmek için söylenebilecek ya da yapılabilecek hiçbir şey yok” dedi.

Omar, Amerika’daki İsrail yanlısı lobilerle ilgili yaptığı eleştiriler nedeniyle de bu yılın başında Trump’ın benzer suçlamalarına maruz kalmıştı.

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