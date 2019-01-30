HABER

İsrail ABD’nin işgallerini tanımasını istiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 16:52 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile bir araya geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile bir araya geldi. Görüşmede Başbakan Netenyahu, İsrail’in işgal ettiği, Suriye’ye ait, Golan Tepelerindeki hakimiyetini ABD’nin tanımasını istedi.
İsrail’e resmi temaslar için gelen ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen ikili açıklamalarda bulundu. Netenyahu, İsrail’in işgal ettiği, Suriye’ye ait, Golan Tepelerindeki hakimiyetini ABD’nin tanımasını istedi. Netanyahu, ABD’nin İsrail’i Birleşmiş Milletlerde her zaman desteklediğini hatırlatarak, İsrail’in en büyük müttefiki olduğunu söyledi. Netenyahu, “Bizim için önemli olan, en büyük dostumuz ve en büyük müttefikimiz ABD’nin desteğini aldığımızı bilmemizdir” dedi.
Bolton, yaptığı konuşmada, ABD’nin müttefiklerinin savunması sağlanarak, Amerikan askerlerinin Suriye’den çekileceğini açıkladı. Bolton ayrıca, ABD Başkanı Trump ile Amerikan askerlerinin Suriye’den çekilme konusunu tekrar görüşeceklerini belirtti.

PARTNERFransa'da 'sarı yelekli kadınlardan' gösteriFransa'da 'sarı yelekli kadınlardan' gösteri
CHP’de toplu istifaCHP’de toplu istifa
Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov, Türkiye’nin yeni Taşkent Büyükelçisini kabul ettiÖzbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov, Türkiye’nin yeni Taşkent Büyükelçisini kabul etti

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu

Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Diğer Haberler
MHP Meclis Başkanlığı seçiminde kimi destekleyecek? Devlet Bahçeli duyurdu

MHP Meclis Başkanlığı seçiminde kimi destekleyecek?

CHP'den Tunç Soyer eleştirilerine sert yanıt: Kimsenin haddi değil

CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt

İYİ Parti kurucularındandı! Cezmi Polat istifa etti

İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal istifa etti

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

MHP'den Meclis'e çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.