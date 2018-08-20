HABER

İsrail "ABD'nin kararlı tavrından" memnun

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 14:19 | Son Güncelleme

İsrail "ABD'nin kararlı tavrından" memnun

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin, İsrail'in bölgedeki askeri üstünlüğünü koruma konusundaki kararlı tavrını takdir ettiklerini belirtti.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kudüs'te ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile bir araya gelen Netanyahu, İsrail'in, ABD'den daha büyük bir müttefik ve dostu olmadığını, aynı şekilde ABD'nin de İsrail'den daha büyük bir müttefik ve dostu olmadığını düşündüğünü dile getirdi.

Savunma harcamalarını sürekli olarak artırdıklarını ve ABD'nin desteğinden memnuniyet duyduklarını ifade eden Netanyahu, ABD ile İsrail arasındaki ittifakın Başkan Donald Trump döneminde her zamankinden çok daha güçlü olduğunu dile getirdi.

Bolton'un ziyaretinin bu ittifakı daha güçlü kılmak, İran, Suriye ve Gazze konusundaki politikalarını daha yakından koordine etmek için fırsat oluşturduğunu kaydeden Netanyahu, ABD'nin, İsrail'in bölgedeki askeri üstünlüğünü koruma konusundaki kararlı tavrını takdir ettiklerini belirtti.

Netanyahu, Bolton ile görüşmesinde ayrıca İran ile nükleer anlaşmadan çekildiği için ABD Başkanı Trump'a teşekkür etti.

Açıklamada konuşmalarına yer verilmeyen Bolton, dün İsrail'e gelmişti.

PARTNERDünyanın en tembel insanıyla tanıştınız mı?Dünyanın en tembel insanıyla tanıştınız mı?
Adana'da şehitliklerde duygulu anlar yaşandıAdana'da şehitliklerde duygulu anlar yaşandı
Çanakkale’deki ot yangınında kaplumbağalar telef olduÇanakkale’deki ot yangınında kaplumbağalar telef oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Binyamin Netanyahu israil

En Çok Okunan Haberler

Gelin gerdeğe girmedi! Damat 2 gün sonra hayatının şokunu yaşadı

Gelin gerdeğe girmedi! Damat 2 gün sonra hayatının şokunu yaşadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimize saldırının, bayrağımıza saldırıdan farkı yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimize saldırının, bayrağımıza saldırıdan farkı yok

Giuliano'nun ardından bir bomba da Galatasaray'dan

Giuliano'nun ardından bir bomba da Galatasaray'dan

Sıla 'Tatlı bir telaş içindeyiz' dedi ve düğün açıklaması yaptı

Sıla 'Tatlı bir telaş içindeyiz' dedi ve düğün açıklaması yaptı

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Devlet Bahçeli: Amerika, Türkiye'nin dediğini yapmak zorunda kalacak!

Devlet Bahçeli: Amerika, Türkiye'nin dediğini yapmak zorunda kalacak!

Cinsel istismar sanığından pes dedirten savunma: Prostatım var ilişkiye girmiyorum

Cinsel istismar sanığından pes dedirten savunma: Prostatım var ilişkiye girmiyorum

İYİ Parti'de FETÖ krizi!

İYİ Parti'de FETÖ krizi!

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!

Kurban Bayramı mesajları resimli 2018 - Güncel kısa bayram mesajları - Komik bayram mesajları

Kurban Bayramı mesajları resimli 2018 - Güncel kısa bayram mesajları - Komik bayram mesajları

Üvey baba rezaleti! 'Sen sırnaşmışsındır'

Üvey baba rezaleti! 'Sen sırnaşmışsındır'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.