İsrail ablukası ve siyasi bölünmüşlük Gazze'yi girdaba sürüklüyor

GAZZE (AA) - Filistinli hükümet yetkilileri ve hukukçular, başta sağlık olmak üzere Gazze Şeridi'ni çevreleyen elektrik, su, yakıt krizi ve STK'ların karşı karşıya kaldığı sıkıntıları görüştü.

Uluslararası Filistin Halkının Haklarına Destek Heyeti (ICSPR), Gazze'deki Filistin Kızılayı binasındaki konferans salonunda, insani durum ve hizmet sektöründeki krizleri görüşmek üzere bir seminer düzenledi.

Seminere katılan yetkililer, Gazze'nin sürüklendiği girdabın temel sebebinin Filistinliler arasındaki bölünmüşlük ve İsrail ablukası olduğu konusunda mutabık kaldı.

- Sağlık sektörü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, seminerde yaptığı konuşmada, Filistinliler arasındaki bölünmüşlük ve İsrail'in Gazze'ye 12 yıldan bu yana uyguladığı ablukadan en çok etkilenen sektörün sağlık sektörü olduğunu söyledi.

Kudra, "İsrail ablukası ve bölünmüşlük, sağlık sektöründe ilaç ve tıbbi malzeme eksikliğine, insan kaynaklarının yetersizliğine yol açıyor." dedi.

Sağlık Bakanlığının depolarında ilaç ve tıbbi malzeme yetersizliğinin yüzde 45'e ulaştığını belirten Kudra, Gazze'deki sağlık sektörünün Filistin hükümeti tarafından sağlanacak 40 milyon dolarlık ilaç ve tıbbi malzemeye ihtiyaç duyduğunu ifade etti.